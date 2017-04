Opinión 13-04-2017

Cooperativismo, economía social, informe Kliksberg (Parte III)

Continuaremos tomando conocimiento y consciencia del pensamiento de don Bernardo Kliksberg, economista, sociólogo, pensador argentino en relación a la relevancia del Cooperativismo, Economía Social y Autogestión para el desarrollo armónico de los pueblos en estos tiempos actuales. “Cuando se pone a valer la autogestión, la participación, la democratización de la economía, la solidaridad, trabajar con sentido, trabajar respetando la naturaleza, trabajar en cooperación, es cuando el ser humano es más feliz. La Economía Social se ha plasmado en alguna de las organizaciones más avanzadas del planeta, no pertenece al mundo de las quimeras, hay una gigantesca cooperativa en España que se llama la Cooperativa Mondragón. La Cooperativa Mondragón produce el 3,5% del producto bruto de España, es una red de cooperativas donde es el 7% del producto bruto industrial de España. Es un modelo de referencia universal y son miles y miles de personas que se ganan el pan no como en la economía salvaje, sino bajo las normas del sistema cooperativo. Se suceden las misiones actualmente de sindicatos y obreros de los Estados Unidos a aprender a modelar los principios con que llegaron a los éxitos, los que llegaron a replicarlos frente al avance de la economía salvaje, el capitalismo salvaje de los Estados Unidos, para crear en el mismo Estados Unidos una generación de cooperativas inspiradas en esos avances. La experiencia Mondragón no es la única, en nuestro país, en la Argentina hay un desarrollo impetuoso, muy importante de las cooperativas que tienen muchísimos años de antigüedad. Buena parte de los servicios públicos en las ciudades pequeñas y medianas del interior de la Argentina están gestionados todos por cooperativas. Cooperativas comunales, de vecinos, cooperativas de trabajo, que producen la energía eléctrica, que producen el agua potable, que dan servicios fundamentales de todo orden a la comunidad y que constituyen la base central del tejido económico de esas pequeñas y medianas localidades. En la Argentina se dieron con toda feracidad, las trajeron las generaciones migratorias, la mía propia, los judíos que llegaron con alta formación cooperativa de Europa. Se dieron las cooperativas de crédito, las cooperativas agrarias se desarrollaron con fuerza de muchos años junto a las cooperativas de servicios, las cooperativas de trabajo, son organizaciones absolutamente exitosas. Las cooperativas pueden ser exitosas, si lo son actualmente, pero las cooperativas tienen que afrontar dificultades y están en los mercados capitalistas, los mercados capitalistas tienen ventajas respecto a las cooperativas en esa forma de funcionamiento socio económico. Las cooperativas no pueden explotar a la mano de obra, no pueden pagar sueldos miserables. La explotación de la mano de obra en los mercados capitalistas usuales no reconoce otros límites que la ley o la fuerza de las organizaciones sindicales.

Sin sindicatos y con un estado con regulaciones muy débiles se puede pagar lo que se quiera a la gente y los salarios que se pagan en muchos casos son salarios absolutamente misérrimos. Las cooperativas no pueden hacer ninguna de estas cosas de ninguna manera porque están contra sus principios. Las cooperativas no pueden especular financieramente. Las cooperativas no pueden corromper, las cooperativas no pueden cobrar precios abusivos, las cooperativas no pueden faltar a la probidad, porque contradice a su esencia misma. Las cooperativas y todas las formas de la Economía Social se rigen por principios que sólo tienen vigencia en el mercado cuando están dispuestos por la ley, de lo contrario se produce la tendencia natural a la maximización del lucro. Todo eso las coloca en una situación desventajosa desde el punto de vista competitivo. Las cooperativas tienen dificultades en acceso al crédito. Las cooperativas han tratado de crear sus propias fuentes de financiamiento ante las dificultades en acceso al crédito el cual fue una de las operaciones centrales de la política crediticia de Menem durante los años 90, el entonces el presidente del Banco Central se preocupó de exterminar las cooperativas de créditos. Cerrar esa posibilidad de financiamiento que era la posibilidad de financiamiento fundamental para la misma cooperativa y para la pequeña y mediana empresa en la Argentina, le dejó todo el terreno libre a los grandes monopolios para que pudieran apoderarse totalmente de la economía a través de esto. Las cooperativas necesitan apoyo, en todos estos planos. Las cooperativas pueden dar la pelea y llegar a resultados importantísimos históricos, pero necesitan apoyo para seguir adelante frente a la hostilidad de un medio que se aprovecha de todo para que las cooperativas no puedan hacer por principios. Uno de los éxitos mayores de la historia del movimiento de la Economía Social, fue el kibutz en el Estado de Israel. El kibutz se propuso la comuna total y lo consiguió durante muchísimas décadas, una forma de organización social donde el tema no era ganarse la vida en la zona basada en la producción agrícola en sus comienzos, sino que el tema central era vivir de acuerdo al ideario de vida comunal, más acorde con los principios del género humano, donde todo era igualitario, desde la igualdad total de género hasta la igualdad de la distribución de todos los réditos que dejaba la producción de 300, 400, 500, hasta 800 familias constituidas en kibutz. El kibutz tuvo éxitos fenomenales, produjo una calidad de gente excepcional, el mayor escritor de Israel viviente, candidato al premio Nobel, Amos Oz, es un hijo del kibutz y muchísimos otros. El kibutz no pudo desarrollarse más hasta determinados límites porque en derredor de él, estaba funcionando la economía del capitalista demarcado (de los kibutz) y aprisionándolo de diferentes maneras”. (Concluirá)



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)