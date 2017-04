Opinión 20-04-2017

Cooperativismo, economía social, informe Kliksberg (Parte IV, final)

Continuaremos con el pensamiento enriquecedor de este gran economista, sociólogo y pensador argentino, Don Bernardo Kliksberg.

“Hemos hablado sobre qué es la Economía Social, hemos explicado sus principios, hemos mostrado una serie de ejemplos de cómo la Economía Social funciona en la práctica exitosamente, hemos mostrado sus limitaciones, los problemas que tiene que afrontar.

¿Son afrontables esos problemas en América del Sur? No es casual que, en la construcción de economía con rostro humano, ahora que se ha pasado (hemos comentado) las economías despiadadas de los años noventa. ¡El fundamentalismo de mercado!

Por decisión de la ciudadanía, hay economías que piensan en la gente. Uno de sus ejes es el apuntalamiento de las Economías Sociales. En Uruguay se han dictado varias leyes una tras otra, una es la ley de cooperativas, da especial apoyo a las cooperativas sociales basadas en cooperativas de trabajo, otras son disposiciones legales para exonerar de una serie de impuestos a las distintas formas de la Economía Social. Y se está a punto de crear la marca social.

La marca social significa que todo lo que produzca el sector de la Economía Social va a tener una marca y que la población va a poder elegir si quiere comprar las marcas del mercado o si quiere comprar la marca social y por qué va a elegir la marca social, porque sabe que eso ha sido producido en base a igualdad, solidaridad, dignidad, trabajo decente, no explotación y que además se piensa en la comunidad, se piensa en que los productos sean saludables, no contaminen la armonía con el medio ambiente y en mucho lugares del planeta, la gente está eligiendo productos de la Economía Social. Está apoyando el comercio justo, por ejemplo, está apoyando los productos artesanos organizados en cooperativas de trabajos en diferentes lugares del mundo para poder hacer llegar directamente los productos que antes eran mediados por los grandes monopolios.

En Brasil se aprobó un día nacional dedicado a la Economía Social y qué fecha del calendario se fijó para ese día, se fijó la fecha en que fue asesinado Chico Mendes. Chico Mendes era miembro de una cooperativa agraria y era un luchador fenomenal contra la destrucción del medio ambiente y los terratenientes, algunos terratenientes latifundistas de estos que andan sueltos por el Brasil lo asesinaron. Su figura es hoy una figura Universal, es una figura bandera de los movimientos ambientalistas y de Economía Social en el planeta.

En el Brasil hay un nuevo plan de Brasil sin miserias. Uno de los tres ejes del plan es potenciar la Economía Social en las zonas rurales de Brasil, o sea, propiciar en gran escala la estructuración de cooperativas, fundamentalmente de cooperativas agrarias de trabajo.

En la Argentina se han tomado en la actual gestión, medidas de gobierno (año 2010), medidas importantísimas en esta dirección. Una parte importante de las obras públicas del país que se están haciendo actualmente, se está propiciando la generación de cooperativas de trabajo para llevar adelante esas obras públicas. Se ha reforzado totalmente los mecanismos legales de protección de movimientos cooperativos en la Argentina.

Un millón de esos puestos de trabajo fueron generados por la Economía Social, por el fortalecimiento y el refuerzo de la Economía Social y lo que genera en Uruguay, en Argentina, en el Brasil, en Mondragón en España, en el kibutz en Israel, en las cooperativas nuevas de trabajo actualmente en los Estados Unidos, todo responde al gran lema que ha lanzado la OIT respecto a cómo debe ser el trabajo. La OIT dice que el trabajo debe ser siempre trabajo decente.

Finalmente hemos visto como fortalecer desde la política pública la Economía Social. Bastaría para justificar la Economía Social decir esto -que produce trabajo decente- pero no es solo trabajo decente, es trabajo decente a través de formas de producción que significan asumir plenamente la responsabilidad por la construcción de un mundo mejor. Plenamente la responsabilidad es para que se restablezca la armonía perdida del género humano y el medio ambiente.

Es una economía absolutamente responsable inspirada por los mejores principios que el género humano tiene. Esta economía no es como normalmente se la ha planteado, una insignificancia y una extravagancia, de grupos aislados en el planeta. Esta economía, como explicábamos inicialmente, es una economía donde están participando 800 millones de personas actualmente en el planeta Tierra.

La Economía Social es una alternativa muy importante. Las Naciones Unidas ha declarado que el año 2012, va a ser el año mundial del cooperativismo para subrayar la importancia fundamental que tiene el cooperativismo actualmente para el género humano.

Es el año para aprender las lecciones de Chico Mendes, de los pioneros del kibutz, de los creadores de las cooperativas de créditos, de las cooperativas agrícolas en la Argentina, de los creadores de formas de movimientos cooperativos en toda América Latina, incluso los Andes peruanos, de todos aquellos que han abierto rostros para el género humano, luchando por el movimiento cooperativo y por la Economía Social. Recordarlos, no quiere decir, recordarlos como figura de cera de un museo del pasado, es sacar las lecciones que la Economía Social es la mejor alternativa que tiene por delante el planeta tierra, es una alternativa de la esperanza, del trabajo decente y de la dignidad.

Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad”.

Gracias don Bernardo Kliksberg por su valioso y valiente aporte al cómo podemos tener un verdadero y armónico desarrollo alternativo al capitalismo, preludio a la sociedad comunitaria, pilar para el Desarrollo Biogeográfico. Depende de nosotros encender esa vela.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista