Policial 30-08-2018

Coordinadora 8M Maule exige justicia en causas aún no resueltas de femicidio y mencionan el caso de Catherine Vásquez, de Linares

Las agrupaciones que conforman el colectivo 8M en el Maule, a través de una declaración pública en redes sociales, exigieron justicia para casos de muerte de mujeres que aún no tienen resolución clara de parte del sistema investigativo y judicial. Entre ellos, el de la joven Catherine Vásquez, ocurrido en Linares. El texto señala lo siguiente:

“Las organizaciones y agrupaciones que conformamos la Coordinadora 8 de Marzo del Maule adherimos con fuerza y convicción en esta Semana de la Justicia, alzamos la voz exigiendo Justicia para Yini Sandoval, quien fue asesinada junto a sus tres hijos en diciembre de 2016. Y a la convocatoria de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés...”

“En nuestra región del Maule también demandamos justicia para Catherine Vásquez, funcionaria municipal de Linares asesinada en el mes de mayo. El femicidio de Yini Sandoval quedó al descubierto por la autopsia, que determinó que habría recibido a lo menos dos puñaladas antes del incendio que destruyó la vivienda que habitaba junto a sus tres hijos. No hubo intención alguna de parte de ninguna institución de realizar los peritajes que correspondiera para esclarecer las causas del incendio, que fue tipificado como un desperfecto eléctrico por bomberos, y que terminó con la vida de los pequeños hijos de Yini. Carabineros que llegaron al lugar y la Fiscalía desestimaron pruebas que podrían haber sido importantes para saber la verdad. Aún hoy las diligencias para progresar en la investigación han sido lentas y no hay avances significativos para determinar sospechosos o responsables. En el femicidio empresarial del que fue víctima la activista Mapuche Macarena Valdés, queda demostrada la negligencia de las instituciones que deben velar por la búsqueda de verdad ante los hechos que terminaron con la vida, tanto el SML de Valdivia que catalogó su muerte como suicidio como la Fiscalía que ha faltado a su deber de investigar, siendo un antecedente grave las amenazas de muerte que recibiera Macarena y su esposo Rubén Collío, werkén de coordinación Newen de Tranguil, por estar defendiendo el territorio que habitaban junto a su comunidad ante la construcción de la central hidroeléctrica de pasada Mini Central de Paso Tranguil, de propiedad de RP Global y grave también el hecho de que fuera asesinada en presencia de su pequeño hijo de un año”.

“El femicidio de Catherine Vásquez también fue tratado por los organismos colaboradores del Ministerio Público como suicidio, donde todo lo ocurrido en torno a su investigación ha quedado contaminado por un velo de encubrimiento. Los peritajes forenses que determinaron que no era posible que se hubiera suicidado han sido tramitados y gestionados por la familia de Catherine, siendo su hermano el primero que exigió que en el lugar donde fue encontrado su cuerpo se hiciera presente la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes desde el primer momento evidenciaron su falta de voluntad de investigar. En estos casos el Ministerio Público y las instituciones que colaboran con sus funciones (Carabineros, PDI, SML), han abandonado sus deberes de estar al servicio de la comunidad y dado muestras de una gestión mediocre e indolente en su función de investigar y esclarecer estos crímenes. Ha sido tanta la falta de prolijidad, que las familias y comunidad se han visto en la obligación de buscar Justicia frente a un Estado que, dados los hechos, avala la impunidad. Como mujeres que nos sentimos convocadas a luchar por los derechos de todas nuestras compañeras y como Coordinadora 8 de Marzo del Maule manifestamos nuestra solidaridad con las familias de Macarena Valdés, Yini Sandoval, Catherine Vásquez y de todas las mujeres que han muerto asesinadas y para las que aún no existe Verdad y Justicia.”