Crónica 11-07-2018

Coordinan plan de mejoramiento para el traslado de pacientes Teletón

El proyecto piloto tiene como finalidad apoyar usuarios de localidades más lejanas que tienen problemas con el traslado de sus implementos para llegar a la rehabilitación.



Con la intención de mejorar la calidad del tratamiento y traslado de jóvenes, niños y niñas que se atienden, las autoridades regionales convocados por un consejero regional y el sub director de Teletón- sede Talca - se reunieron para diseñar en conjunto un plan de acción que permita a los usuarios de la provincia de Cauquenes acercarse de forma expedita al centro de rehabilitación.



En dicha ocasión estuvieron presentes, el consejero regional de la provincia de Cauquenes, Juan Andrés Muñoz, el seremi de Gobierno de la región del Maule, Jorge Guzmán, su par de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto y el subdirector de Teletón Talca, Juan Claudio López.



Dentro de las prioridades fue revisar minuciosamente las necesidades físicas de la institución y comenzar una estrategia que permita un mejoramiento. Ante ello, el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, enfatizó en que se enfocaron en “cómo nosotros podemos dotar a las distintas comunas de la región del Maule del insumo de los vehículos que sean necesarios para el traslado de las personas para que vengan en mejores condiciones a atenderse en sus rehabilitaciones. También se vio la posibilidad de generar instancias en las comunas que sean monitoreadas por Teletón y así poder generar la rehabilitación de las personas a través de los medios tecnológicos”.



Según lo explicado por el sub director del instituto de rehabilitación, se definieron estrategias y compromisos “para favorecer que se puedan trasladar de manera más expedita a nuestro instituto y potenciar un poco lo que es nuestra acción terapéutica en las diferentes comunas (…) además, existe un porcentaje importante de usuarios que tienen un compromiso moderado y severo y a ellos se les dificulta mucho llegar, obviamente por el traslado del equipamiento, sillas de ruedas, etc.”.



Actualmente en el instituto se atienden más de 1800 personas y cerca de 70 son pacientes provienen de la provincia de Cauquenes y son “niños que vienen regularmente y que no tienen un medio de transporte adecuado. La municipalidad hace todos los esfuerzos para poder traerlos en ambulancias, en distintos medios de transporte, pero se hace urgente algo que esté a la altura, que esté adaptado para sus necesidades”, aseguró el Consejero regional, Juan Andrés Muñoz.