Deportes 11-06-2022

Copa América Conifa 2022 : Autoridades locales lanzaron torneo Internacional deportivo y cultural



La inauguración está programada para el próximo viernes 17 de junio



Todo listo para que a partir la próxima semana, comience a rodar la “pelotita”, en un evento deportivo y cultural que se desarrollará por primera vez en Linares.

Gonzalo Flores, miembro de Conifa, contó detalles de esta organización: “este organismo independiente de la FIFA, nace en el año 2014, ha llevado a cabo varios campeonatos. En esta Copa América de selecciones ya han confirmado su presencia las delegaciones: Aymara, Mapuche, Sao Paulo y Maule Sur, aunque podría incorporarse un seleccionado de Colombia”.

Francisco Jaramillo, presidente de la Selección Maule Sur, dijo que “en un principio este evento deportivo y cultural se iba a realizar en Argentina, en Buenos Aires, pero con el tema de la Pandemia no fue posible y surgió la posibilidad que nuestra ciudad fuera el epicentro. Es el momento propicio para agradecer al alcalde y concejales por el apoyo a esta fiesta del deporte y la cultura que por primera vez se vivirá en nuestra tierra encantadora. Vamos a mostrarle a las delegaciones un recorrido por la precordillera, museo y otros atractivos turísticos. La inauguración está programada para el próximo viernes a las 19:00 en el Polideportivo Tucapel Bustamante Lastra”.

En tanto, Mario Meza Vásquez, alcalde de la comuna de Linares, dijo que “estas acciones son posibles por la concurrencia y las voluntades de muchos, siempre es importante que Linares, salga al mundo. Esta primera Copa América Conifa 2022, nos da la oportunidad de convertirnos en atracción no solamente del Conosur sino también a nivel Mundial, que vengan mas de cuatro delegaciones de distintas partes, con delegaciones y muchas familias, da cuenta que el deporte traspasa fronteras, sobre todo el fútbol , permite también relacionarnos no solamente desde el punto deportivo, sino que también interculturalmente. Por este motivo nosotros cuando se nos presentó esta iniciativa la apoyamos desde un comienzo desde el concejo municipal, nos alegramos que se pueda realizar en nuestra ciudad, y las puertas siempre estarán abiertas para mostrar al mundo nuestras maravillas y bellezas e intercambiar experiencias con otros países como la entrada al sur de Chile”.

Asimismo, los concejales presentes coincidieron en que esta evento deportivo y cultural a nivel internacional es una buena vitrina para el comercio de nuestra ciudad.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo