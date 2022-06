Deportes 24-06-2022

Copa América Conifa: Selección Maule Sur se quedó con cupo al Mundial del 2024

No sólo fue un espectáculo futbolístico, también cultural. Linares fue el epicentro de la fiesta deportiva CONIFA, Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, que fue fundada el 2013. Un solo ausente, Sao Paulo, que tuvo inconvenientes para participar en esta Copa América Conifa 2022.

Las delegaciones que estuvieron presentes fueron la Selección Mapuche y Aymara. El partido inaugural estuvo a cargo de los locales ante Mapuche. En un duelo muy apretado, que sólo se definió en el complemento y por la cuenta mínima. En tanto que los mapuches, derrotaron por 3 a 1 a la selección del norte y tenían todas las esperanzas cifradas en clasificar al mundial Conifa 2024, que todavía no tiene sede. Incluso en la final del domingo, estuvieron alentando al equipo del norte, porque si ganaban, ellos ganaban el cupo para la cita planetaria futbolística. Claro, que Cristian Arrué, les amargo la tarde.

SELECCIÓN MAULE SUR

Quien mejor que el presidente del club. Francisco Jaramillo, para repasar parte de la historia del Club Maule Sur: “se viene trabajando en la parte dirigencial, hace más de 3 años, para formar un club que representara a todo el Maule Sur. Lo de la incorporación a Conifa, fue hace un año y medio, clave en este proceso, fue sin duda Gonzalo Flores, dado el universo de contactos que maneja a nivel internacional”.

LO FUTBOLÍSTICO

Aquí, señala Jaramillo, “tuvimos dos procesos. El primero se inició con Francisco Silva, desde agosto del año 2021. Un trabajo que se prolongó hasta diciembre, del mismo año. En la segunda parte asumió el técnico nacional Jaime Pacheco, que le dio un orden táctico y futbolístico con grandes jugadores con pasos en el profesionalismo y del mundo amateur”.

LA GLORIA

El nombre de Eduardo Grandón quedará en la historia de la selección Maule Sur. Asumió la banca y llevó al título a la selección Maule Sur, junto a Leandro Grandon y Julio Norambuena, profesionales jóvenes que lograron el éxito.

FUTBOL

Francisco Jaramillo, dijo que “creo que el análisis final es positivo, traer a nuestra ciudad la primera Copa América, es algo histórico. Con esto hemos dado inicio en Sudamérica a los torneos de CONIFA (Confederación Internacional de Fútbol Independiente). Este organismo representa a mas de 700 millones de personas a nivel mundial. Quizás lo único que se escapó de nuestras manos, fue la no llegada de la selección de Sao Paulo, Brasil, por temas de logística, puesto que quedaron en la frontera de Chile, producto de un temporal de nieve, el cual impidió su paso. Nuestros agradecimientos al alcalde Mario Meza Vásquez, concejales, a Eunice Muñoz, Gonzalo Flores y al Departamento de Deportes con Víctor Campos Salas, por creer en este proyecto.

El cuadro de la Selección Maule Sur, tras sus dos victorias, obtuvo los pasajes para el Mundial Conifa 2024, que aún no tiene sede. Algunos concejales ya han puesto las fichas para que sea Linares.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo