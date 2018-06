Deporte 29-06-2018

Copa “Carlos Carreño”: Este fin de semana comienza campeonato de clausura de los Viejitos Cracks

Torneo será en dos ruedas con ascensos y descensos

Después de las celebraciones del torneo de apertura, llegó el momento de enfrentar el campeonato de la verdad con muchas caras nuevas en los equipos que saben que tendrán que luchar. Unos para mantener la categoría y otros para tratar de buscar la opción del ascenso.

La previa estuvo marcada por el campeonato de apertura donde hubo dos equipos que brillaron en la sumatoria general y que desean repetir este rendimiento. En la Serie A, Carlos Campos, y en la B Andrés Arellano, quien lo ganó prácticamente todo y esta vez va por ascender.

Luis Vergara , presidente de la Asociación de Fútbol y Recreación Viejos Cracks , que digámoslo actualmente tiene muy poco de recreación porque a todas luces esta competencia es muy reñida, hizo un llamado a todos los jugadores de las dos series a tomarse este torneo con mucha calma, porque una lesión a estas alturas de la vida sin duda puede tener consecuencias muy negativas: “sabemos que todos los equipos luchan por el objetivo de ser campeón , pero también debemos tomar conciencia de que los años no pasan en vano y si no nos cuidamos en el campo de juego podemos tener lesiones muy complicadas . Este campeonato de clausura lleva el nombre de quien fuera en vida un importante dirigente y presidente de esta asociación, Carlos Carreño”.

Son 19 instituciones que lucharán en dos ruedas por ser los mejores de la temporada, marcado también por el ascenso y descenso donde se suman los puntos de ambos torneos, por eso los equipos a los que les fue mal en el campeonato Fermín Rolando Rentería Medina, están con la obligación de revertir la campaña para no pasar zozobras. El problema con la agrupación de árbitros de los viejos cracks ya está solucionado y ellos tendrán la responsabilidad de dirigir este campeonato y es de esperar que tengan un buen cometido.

Finalmente, el timonel espero que en este campeonato no haya tantos lesionados, como en la apertura. “Queremos que la asociación sea más recreativa, sé que todos jugamos por ganar pero tenemos que ser conscientes de la edad que tenemos, ya que una lesión nos puede costar hasta el trabajo, puesto que nuestras “cañuelas” ya están muy débiles. Por eso es el momento de hacer este llamado para que tengamos un lindo torneo en esta Copa”.

ASÍ JUGARAN LOS VIEJITOS

Grupo A

Iansa – Escart cancha: Iansa sábado 14:00 horas

Municipal – Bodega cancha : municipal sábado 14:00 horas

Provincial – Melozal cancha: municipal domingo 10:00 horas

L. Extraños – Carlos Campos cancha: municipal domingo 14:00 horas

U. Álamos – Colo –Colo cancha: J.P Monroy Lunes 10:00 horas

Grupo B

Llancanao – Magisterio cancha: J.P. Monroy domingo 14:00 horas

U. De Chile – Esfuerzo cancha: J.P. Monroy domingo 10:00 horas

Banco – Rambo cancha: Palmilla domingo 14:00 horas

A. Arellano - Unión Las Camus cancha: J. P. Monroy sábado 14:00 horas





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo