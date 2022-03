Deportes 03-03-2022

Copa Chile: Deportes Linares debutará con Independiente de Cauquenes

- Partido estaría programado para 19 de marzo a las 18:00 horas en el reducto albirrojo

Se terminó el suspenso y los albirrojos ya tienen rival para el torneo Copa Chile. Revivirán el clásico de antaño frente al elenco de la Segunda Profesional, Independiente de Cauquenes, en partido único a disputarse en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

Otra de las buenas noticias fue la confirmación del aporte de la empresa San Gabriel, que será el sponsor oficial de Deportes Linares, en la camiseta desembolsando cerca de 20 millones de pesos. La noticia la confirmo el concejal Cristian González Monsalve “estamos trabajando con mucha humildad, nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, nos están programando una entrevista con una empresa regional que lleva años en Linares, por eso nos estamos moviendo porque los recursos no llegan solos hay que salir a terreno. Este año queremos no sólo participar vamos a competir, aunque el futbol es muy incierto, por eso estamos con todo laborando con el técnico, ya tenemos 20 jugadores confirmados de un total de 25, con los cuales vamos a enfrentar la primera fase de Copa Chile, el día sábado 19 de marzo a las 18:00 horas con Independiente de Cauquenes en nuestro reducto. Vamos a tener un importante aforo con un 60% lo que podría traducirse en un total de 3 mil personas aproximadamente. Por eso hacemos el llamado a la gente, para que se haga socio y pueda sumarse al Depo, porque se necesita el apoyo de todos los linarenses que queremos al club. La idea es que el club no pase problemas económicos, por eso queremos hacer una gestión seria, comprometida y que podamos dar cumplimento con el plantel y cuerpo técnico para que se traduzcan en alegrías cada fin de semana. En relación al apoyo de la empresa San Gabriel, ellos siempre han querido colaborar con la institución y por eso esta semana salió humo albirrojo y nos estarán apoyando con mas de 20 millones de pesos, como sponsor oficial a la camiseta de Deportes Linares”.

Sin duda una excelente gestión realizada por la autoridad comunal. En relación al valor de las entradas para el duelo ante Independiente de Cauquenes por Copa Chile, se espera próximamente un comunicado oficial, por parte del presidente de la institución albirroja, David Avendaño.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo