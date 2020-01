Deporte 18-01-2020

Copa Ciudad de Linares con masiva asistencia



Bomberos agradecieron apoyo de las cerca de 2 mil personas que disfrutaron del espectáculo futbolístico en el Tucapel Bustamante

Fueron más de 2 mil 500 litros de agua embotellada las que se lograron reunir gracias al apoyo de los asistentes al polideportivo de la calle Rengo. El alcalde de la comuna de Linares Mario Meza Vásquez, dijo que “se realizó para bomberos porque cuando efectuamos la campaña Linares ayuda a Valparaíso, nuestros bomberos manifestaron que el agua que se había recaudado para ellos nos comentó que entregáramos esa agua a Valparaíso, entonces quedaron sin agua. Entonces nos anticipamos porque febrero se viene muy complicado por las altas temperaturas y la ocurrencia de incendios, por eso con estos partidos de los clubes Diablos Rojos y Juventud Guadalupe, en dos series se recaudaron alrededor de 2 mil 500 litros de agua, insumo vital que ellos necesitan para enfrentar las emergencias”.

“En segundo lugar, hemos aprobado a las instituciones del voluntariado como bomberos de 25 millones de pesos y a las instituciones culturales, deportivas y sociales mas de 240 millones de pesos en subvenciones. Entre otras se aprobaron los 80 millones de pesos para el año para Deportes Linares. Y le comenté al público que asistió a esta jornada que en el mes de abril, la administración del sistema de parquímetros va desarrollar una Corporación sin fines de lucro y esos dineros irán íntegramente para bomberos de nuestra ciudad, porque cuando estamos ayudando a bomberos nos estamos ayudando a nosotros a salvar las vidas de cualquier persona, nuestros vecinos y las propiedades que se pueden dañar”, agregó.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Linares, donde el Superintendente de esta institución Carlos del Campo Ibáñez, agradeció a los hinchas del fútbol amateur por su importante ayuda: “esta donación nos permitirá seguir acudiendo a las emergencias como es nuestra tarea, que la hemos realizamos en forma desinteresada en estos 123 años que lleva nuestra institución”, acotó.

EN LO FUTBOLÍSTICO

En el preliminar de la Copa de Campeones Ciudad de Linares, la Escuela de Fútbol Municipal no tuvo piedad de su similar de Quillón y lo goleó por 6 a 0.

Luego fue el turno de la serie de 35 años, donde un partido de mucho estudio y con escasas oportunidades de ambos equipos, donde se notó que hubo mucho respeto por parte de los clubes Juventud Guadalupe actual campeón en la AFAL y Diablos Rojos, el monarca de la Víctor Zavala Bravo.

Al término de los minutos reglamentarios el 0 a 0, que obligó a definir a través de lanzamientos penales. Aquí el más certero fue el cuadro de Diablos Rojos que ganó por 4 a 2 y se quedó con el trofeo.

En el duelo de fondo en serie de Honor, se enfrentaron fuerzas muy parejas. Quizás con una leve supremacía de Juventud Guadalupe, que se creó las mejores oportunidades en el primer tiempo, aunque se fueron al descanso sin abrir la cuenta.

Pero la emoción del fútbol llegó en la segunda etapa con el ingrediente fundamental: los goles. Fue Mauricio Castillo, a los 4 minutos del complemento, que anotaba para Diablos Rojos. La alegría de los “rojos” duraría muy poco porque a los 22, Alfonso González colocó la igualdad. Luego hubo un penal claro en el arco sur que no fue sancionado por el Juez, Iván Zurita, que no tuvo un buen cometido y no estuvo acertado en la mayoría de los cobros para ambas instituciones.

Como diría el gran Julio Martínez: “Justicia Divina”. Cuando la mayoría esperaba la definición de los penales, apareció el cabezazo certero de Patricio Liencura, para decretar el 2 a 1, para el campeón de la AFAL, Guadalupe, cuando faltaban dos minutos para que se cumpliera el tiempo de reglamento.

Claro que luego llegaría el tiempo adicional de 5 minutos, que en rigor fueron cerca de 10 minutos, eternos para Guadalupe, que a esas alturas ya jugaba con un hombre menos. Al final un triunfo trabajado de los dirigidos por Eduardo “Lalo” Tapia, que se quedaron con la Copa de Campeones Ciudad de Linares.

Sin duda fue todo un éxito este evento que organizó la Corporación Municipal, junto a la Oficina de Deportes y DIDECO .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo