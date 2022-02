Deportes 10-02-2022

Copa de Campeones Diablos Rojos buscara la clasificación y Juventud Guadalupe con la misión de dar vuelta el resultado

Los dos equipos linarenses Diablos Rojos y Guadalupe, están entre los 8 mejores de la competencia regional copa de campeones en serie senior de 35. El pasado fin de semana el primero de ellos sonrió y prácticamente aseguró la clasificación a las semifinales, aunque son cautos y saben que restan 70 minutos para conseguir la tarea, puesto que los partidos son de dos tiempos de 35 minutos. El segundo deberá dar vuelta el marcador tras la derrota en casa ante 21 de mayo.

Diablos Rojos

El técnico de los “rojos” Elson Sepúlveda, está muy contento con el desempeño de sus dirigidos, tras la victoria conseguida a domicilio en la comuna vecina de Villa Alegre, ante Luis Gutiérrez “la clave de la victoria se concreto desde el primer minuto con un cambio en el esquema táctico, porque salimos a presionar arriba y se reflejó en el marcador, puesto que el primer tiempo fue donde liquidamos con un 3 a 0. Luego ellos empezaron a meter mucha pierna fuerte a buscar el roce con nuestros jugadores, porque notaban la superioridad de nuestro equipo. Un tema aparte los árbitros que en esta etapa son muy localistas, a nosotros nos llenó de tarjetas por reclamar los golpes y a ellos nada. Por eso trate de realizar cambios, para que no perjudicara a nuestros elementos que estaban con cartulina, pero la segunda etapa fue un mero trámite, nosotros hicimos un partido muy inteligente que nos permitió ganar de forastero. La ida se disputará este sábado a las 20:00 en el Tucapel Bustamante Lastra. Tenemos claro que tenemos que cerrar la llave que nos permita, avanzar a la siguiente etapa”.

Guadalupe

Quienes tendrán que dar vuelta el partido desde el pitazo inicial, es el elenco de Juventud Guadalupe, que cayó jugando de local 2 a 3. La ansiedad fue la principal enemiga de los jugadores linarenses, tal cual lo manifestó en el análisis el estratega Eduardo “Lalo” Tapia “en realidad no esperábamos perder, fuimos muy superiores, sobre todo en el segundo tiempo. Cometimos muchos errores, en los primeros minutos y tu no puedes dar garantías a jugadores que ya han jugado la mayoría en el profesionalismo, pero despertamos muy tarde, dominados en el complemento, ellos terminaron pidiendo la hora. Fuimos muy superiores, a 21 de mayo, quizás la ansiedad nos superó, nos faltó tranquilidad para haber por lo menos empatado el duelo, no nos alcanzó. Tenemos la convicción que, en Talca lo vamos a dar vuelta con argumentos futbolísticos, porque ya hemos analizado cuales fueron nuestras debilidades y estamos super claros que depende de nosotros el seguir en esta copa de campeones en 35 años”.

El duelo de vuelta se disputará este sábado desde las 20:00 horas, en la cancha de 21 de mayo, en la ciudad del piduco.



