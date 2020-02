Deporte 20-02-2020

Copa de campeones Dispar suerte de los equipos linarenses en el inicio de la competencia en serie de 35

Con saldo positivo, fue el estreno de los elencos de las asociaciones Víctor Zavala Bravo y AFAL. A pesar de la derrota de Unión Colbun, jugando en su reducto ante el equipo de Villa San Luis de la comuna de Longaví. Aunque los colbunenses apuntaron sus darnos al mal cometido del juez del partido, que a decir de los dirigentes de Colbun, no estuvo a la altura y sus cobros fueron claves en el guarismo final. Ahora deberán ir a dar vuelta el marcador, para tratar de seguir avanzando en este torneo regional, de lo contrario dirán adiós en esta primera fase al campeonato.

Por su parte el otro equipo de la AFAL, que tuvo una excelente temporada 2019, Juventud Guadalupe, sufrió para quedarse con la victoria de 3 a 2, al cuadro de Villa Longaví. Para el técnico de Guadalupe, Eduardo Tapia fue un duelo bastante raro “estábamos ganando cómodamente por 2 a 0, con anotaciones de nuestro jugador Patricio Gajardo, luego nos empataron producto de algunos errores que cometimos y de un mal arbitraje de la tripleta de Parral. Logramos dar vuelta el encuentro y con un gol Humberto Valenzuela, nos quedamos con el triunfo. Hemos trabajado cada detalle para no volver a cometer los mismos hierros, sabemos que ellos saldrán a buscar el partido desde el pitazo inicial y la clave está en que nosotros debemos jugar con tranquilidad y buscar los espacios que puedan dejar para complicarles el panorama. A todas luces, todo hace presagiar que será un partido, para nada fácil”.

Sonrisas

Distinta fue la suerte de los equipos de la Víctor Zavala Bravo, ambos jugaron como forasteros y sacaron adelante la tarea. Se enfrentaban a los representantes de la Asociación de Pencahue. El sábado fue el turno de los “lilas” de Unión Cobra, que ganaron por 3 a 2, dejando claro de inmediato que quieren hacer historia en el torneo más importantes de clubes campeones.

El único elenco que no tuvo mayores inconvenientes en el partido de ida fue, Diablos Rojos, que plasmaron un excelente nivel futbolístico en la cancha del Club Deportivo Las Tizas y se impusieron por 3 a 0, al cuadro del mismo nombre. Uno de los dirigentes de los “rojos” Sergio Sepúlveda Corvalán, dijo que “supimos manejar las acciones en el terreno de juego en todos los sectores y aprovechamos las ocasiones que se transformaron en goles. No estamos confiados, pero enfrentaremos la ida en nuestra casa, como lo hemos hecho siempre respetando al rival y tratar de ganar el partido, para seguir avanzando en este torneo”.

Revanchas

El cuadro de Unión Colbun, deberá jugar este sábado a contar de las 18:00 horas, en cancha San Luis, para medirse con el cuadro de Villa San Luis y de paso tratar de ganar el duelo para seguir con vida. En tanto que Guadalupe, también disputara el mismo día su duelo ante Villa Longaví, en cancha La Granja, desde las 19:00 horas.

Los elencos de Zavala, jugaran en día y escenarios distintos. Unión Cobra, hará de local en la cancha de Unión Yungay, el sábado desde las 18:30 horas, ante el Deportivo Pencahue. Diablos Rojos, en cambio recibirá al Club Deportivo Tizas, este domingo desde las 19:00 horas, en el Tucapel Bustamante Lastra. Donde de preliminar se programó el duelo amistoso entre Unión Colbun y Diablos Rojos en categoría de Honor. La entrada tendrá un valor de $ 1.500 pesos



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo