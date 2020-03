Deporte 07-03-2020

Copa de Campeones: Equipos linarenses buscarán abrochar la clasificación a la tercera etapa en serie de 35 años



Este fin de semana los elencos de la comuna de Linares, buscarán salir a la cancha con una mentalidad ganadora, para asegurar la clasificación a la siguiente ronda en la Copa de Campeones en serie de 35 años. Son tres los equipos que continúan con vida en este apasionante torneo de nivel regional que organiza ANFA, Maule.

Los primeros que ingresan al rectángulo verde serán los “lilas” de Unión Cobra Chile. Tienen una tarea complicada, ya que deben dar vuelta el pésimo resultado que obtuvieron en la comuna de los “naranjos”. En la ida cayeron por 3 a 1 ante la escuadra de Luis Gutiérrez. Hoy están jugando desde las 18:00 horas en el estadio José Hernández Moya, de Unión Yungay.

Por su parte Diablos Rojos, que también pertenece al Asociación Víctor Zavala Bravo, es la única institución que literalmente sin jugar ya tiene la mitad del ticket en la otra fase. Esto producto de la goleada que logró en la comuna de San Javier, donde ganó por 4 a 0 al Lister Rossel. La vuelta se programó para esta tarde desde las 20: 00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra, donde además se programó un preliminar en serie de Honor, con Tricolor de San Javier desde las 18:00 horas. Sin duda que Diablos Rojos en esta serie podría ser un serio aspirante para ponerse la corona en 35 años y no debería tener problemas para pasar esta segunda fase.

Quien cerrará la jornada, en la participación de los equipos linarenses, es Juventud Guadalupe. El “once” que dirige técnicamente Eduardo “lalo” Tapia, tendrá que suplir la ausencia de Leonardo Tapia, quien fue expulsado en el encuentro de ida en la ciudad de Talca. El rival que tendrán al frente no será para nada fácil, al contrario, siempre se las arregla para ser una visita ingrata. Tras la igualdad conseguida por Guadalupe, la fecha anterior, ahora se tienen toda la Fe de que pueden dejar en el camino a Astaburuaga. Por eso han realizado el llamado a su hinchada y a la AFAL, Asociación a la cual pertenecen, para que los apoyen este domingo 8 de marzo desde las 17:00 horas en la cancha de Unión Yungay.

En todo caso, no están para sorpresas ingratas, por eso el equipo de la Virgen de Guadalupe, confía en su patrona que no los abandonará y que seguirán marcando la diferencia en este Copa de 35 años.

No hay que olvidar que el año pasado fue el equipo sensación que brilló con luces propias en la competencia de la Asociación Linares de Fútbol Amateur.

FOTO: Juventud Guadalupe.

2: Unión Cobra.

3: Diablos Rojos



