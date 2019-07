Deporte 12-07-2019

Copa de Campeones: Este fin de semana comienzan las eliminatorias en Sub13 y Adultos

Llego el momento para ver en acción a las diferentes selecciones que están bajo el alero de la ANFA regional. En lo que respecta a nuestra comuna, hace rato que ya comenzaron los trabajos los técnicos junto a sus jugadores, para enfrentar de la mejor manera una nueva etapa en este proceso eliminatorio.

En un rápido vistazo al proceso previo que parte mañana, ya no hay misterios. En la AFAL, los dirigentes apostaron por la experiencia en el fútbol formativo de un estratega que lleva años en esta tarea. Se trata del director técnico nacional Albert Chacón, quien señaló que “este proceso lo iniciamos en el mes de abril, con 25 jugadores, donde llegan a cada entrenamiento alrededor de 17 jugadores. Hemos jugado partidos amistosos con las selecciones de Parral, Retiro y Longaví, sumando un amistoso en esta categoría en el estadio Monumental, con Colo-Colo. El año pasado estuve a cargo de la sub 17, donde llegamos a octavos de final y quedamos eliminados en la segunda ronda, por diferencia de goles con Río Claro. Mañana debutaremos en este camino ante la selección de Empedrado y jugamos de local en cancha de Unión San Luis”.

Los adultos en tanto estarán a cargo del entrenador Carlos Chacón, quien también conoce la realidad del fútbol amateur en la AFAL, y espera realizar una buena campaña.

En tanto que, en la Asociación Víctor Zavala Bravo, el presidente Claudio Cofré tiene puestas sus fichas al trabajo que realizan en sub 13, los técnicos Enrique Castro y Luis Durán, con vasta trayectoria en el trabajo de formación. Mientras que, en la serie adulta, Cristian González será el encargado de sacarle el máximo de rendimiento a los jugadores “esperamos que lo que hemos entrenado nos dé resultados para iniciar con el pie derecho esta etapa”, acotó. Ambas categorías jugaran con la Asociación de Chanco en partido programado para este domingo desde las 15:00 horas.

CARTELERA

En la zona sur los partidos que fueron programados fueron los siguientes:

Abate Molina – Yerbas Buenas sábado 17:00 horas

Villa Alegre – Colbun Machicura sábado 14:30 horas

Parral – Constitución sábado 16:00 horas

Cauquenes – Villa San Agustín Domingo 15:00 horas

Víctor Zavala Bravo – Chanco Domingo 15:00 horas estadio

Linares - Empedrado sábado 14:00 horas cancha San Luis

Longaví - Retiro domingo 14:00horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo