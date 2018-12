Deporte 26-12-2018

Copa de campeones: Los “viejitos” de San Luis mojaron la camiseta y repartieron puntos en la primera final regional en serie de 50 años

Ni la alta temperatura fue impedimento para que ambas instituciones se entregaran en la cancha Alfonso González, en lo que fue la final ida de los “tatitas” que corrieron como cabros chicos en busca del balón. En la previa el edil Mario Meza, les hizo entrega de indumentaria a los “verdes” de Unión San Luis que tuvieron al frente un rival bastante complicado, sobre todo en los primeros minutos, en donde el portero Manuel González se transformó en la gran figura del encuentro ya que gracias a sus reflejos atajó tres claras ocasiones para los forasteros de Molina.

En los primeros 30 minutos, el equipo dirigido por Alex Hernández, tuvo problemas en la mitad del campo de juego. Fue el cuadro de Lautaro de Molina, quien aprovechó esa falencia para crearse las mejores ocasiones. A los 13 minutos, gracias a un pelotazo en profundidad a la espalda de los defensores de Unión San Luis, aprovechó Luis Gómez, que con un tiro cruzado anidó el balón al fondo de la red en el arco sur. Fue una estocada para los locales que comenzaron a buscar por los sectores del campo de juego hacer daño. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe y gracia a un mortífero contragolpe, Ricardo Hernández pudo finiquitar y colocar la igualdad dos minutos antes de finalizar la primera etapa. Recordar que los “viejitos” juegan 30 minutos por lado.

En el complemento, ambos equipos comenzaron a sentir el rigor de la alta temperatura de cerca de 33 grados y se notó en el accionar, porque no hay que olvidar que son jugadores tienen más de 50 abriles. Quizás al elenco de Unión San Luis lo traicionó la ansiedad frente a su público, porque querían dar el primer combo, que les permitiera viajar a Molina el próximo domingo y ganar el título. Pero, la llave está abierta, se jugó la primera “patita” y queda la más importante. Un dato no menor dice que los mejores partidos en estas eliminatorias el cuadro de San Luis los ha jugado en calidad de forastero, por eso una vez terminado el encuentro donde repartieron puntos los jugadores, estaban tranquilos.

OPINIONES



Para Iván Torres, jugador del equipo linarense, fue un partido muy complicado donde la temperatura fue un factor clave: “fue muy incómodo jugar con más de 30 grados de temperatura, aunque es para los dos equipos igual. Creo tuvimos al frente un rival que realizó un muy buen juego colectivo, sobre todo en el mediocampo. Pero, tenemos la convicción que en el duelo de vuelta tenemos que jugarnos nuestra opción. La llave está abierta, lógicamente hay que reparar algunos baches, que conversaremos durante la semana con el técnico y esperamos poder cerrar en la ciudad de Molina el próximo domingo con una victoria y traernos la copa. Cuando enfrentamos a Lautaro la primera vez ganamos cómodamente, por eso todos los partidos no son iguales”.

Sin duda fue la figura excluyente en San Luis, el portero Manuel “espiri” González quien tapó tres balones que eran gol: “gracias a Dios, hoy nuevamente anduve muy clarito, lo más importante es que no perdimos porque se nos complicó en un momento, ya que no tuvimos una buena tarde porque no funcionaron las líneas, sacamos un empate con sabor amargo porque la idea era dar el primer paso aquí en nuestro estadio con nuestra gente, pero iremos a jugarnos la opción”.

Para Marcos Romero, la diferencia pasó por el mediocampo: “estuvimos muy cansados, ellos crearon las mejores ocasiones. Nosotros los habíamos enfrentado aquí en nuestro estadio y en esa ocasión les ganamos el mediocampo, pero hoy estuvimos muy bajos, quizás los nervios nos traicionaron. Pero, tenemos la certeza que afuera este equipo juega mucho mejor y daremos la batalla porque nada está perdido”.

Finalmente, el técnico Alex “payaya” Hernández, agregó que “en una final puede pasar cualquier cosa, son dos instituciones que por algo están disputando el título, porque tienen sus méritos. El jugar de local no te asegura nada, nosotros estamos conscientes que de visita podemos hacer daño, porque así lo señalan las estadísticas de los partidos anteriores”.

También antes del partido los jugadores de Unión San Luis aprovecharon el momento y le entregaron un galvano a don Alfonso González por su apoyo incondicional desde hace muchos años al cuadro linarense, puesto que cuando fue entrenador este equipo lo ganó prácticamente todo.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo