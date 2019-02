Deporte 26-02-2019

Copa de Campeones: San Antonio Lamas goleó a Machicura

Junto a Baquedano son los dos equipos de la comuna de Linares que siguen con vida en este torneo regional.

No fue fácil, porque los colbunenses se jugaron su opción durante los primeros 35 minutos, buscando el arco contrario y creándose las mejores posibilidades en el arco de Lamas. Claro, que, si aplicáramos un término del tenis los “errores no forzados”, les pasaron la cuenta y fueron bien seguidos. fueron fundamentales para el triunfo de los dirigidos por Luis “sampaoli” Alarcón. Al minuto 36, una figura excluyente en el futbol amateur Richi Latorre, con su rapidez y habilidad, aprovecho la desaplicación en la defensa y mató con certero remate a ras de piso colocando la ventaja para los “naranjas” de San Antonio Lamas, que tomaron aire con este gol. Un minuto más tarde otra mala salida en Unión Machicura y Bryan Márquez apuntaba el 2 a 0. Un golpe al mentón para los forasteros que se fueron al descanso en desventaja y con muchas dudas en la zaga.

En la segunda etapa con la ventaja en sus manos jugó un poco más tranquilo y producto de aquello, Maximiliano Contreras a los 12 minutos sacó un disparo a ras de piso que no tuvo respuesta del portero visitante y era el golpe de nocaut para los de Machicura. Que alegan a cada rato por los cobros del juez, incluso un jugador debió ser expulsado porque insultó en formas reiteradas al juez del encuentro.

El descuento para el cuadro de Colbun, llegó a diez minutos del final con un impecable cabezazo de Cristian Méndez. Lo que vendría después sería sólo esperar el pitazo final, porque San Antonio supo aguantar la presión y de paso dio un paso para quedar entre los 32 equipos que siguen con vida en copa de campeones, esta tarde en ANFA, regional se realizara el sorteo para conocer el rival.

La figura

A pesar que el jugador numero 2 realizó un buen partido y fue fundamental para el triunfo, y se hizo presente en el marcador fue la experiencia de Richi Latorre, quien pavimento la victoria a pesar que reconoció que en los primeros minutos fue un partido trabado “veníamos de igualar en Colbun, en una cancha muy mala con poca iluminación. Por eso era vital marcar la diferencia en nuestra casa y nos fuimos con un 2 a 0 al descanso y en el complemento marcamos el tercero que nos permite enfrentar la etapa que viene. Nos costó porque fueron un equipo que se cerraron, pero afortunadamente tuve la ocasión de marcar y después llegó la segunda cifra rápidamente lo que fue un golpe certero al rival. En el segundo tiempo, finiquitamos el tercero y eso nos permite seguir soñando”.

Para el timonel de San Antonio Lamas, Carlos Gutiérrez, el equipo no jugó bien, aunque de a poco va mejorando “aprovechamos los errores defensivos y liquidamos. Claro que también quedo preocupado por el rendimiento, a pesar que mejoramos en relación al partido pasado en varias líneas. Lo positivo fue que ganamos y pasamos a la siguiente fase “.

Finalmente, el técnico Luis “Sampaoli” Alarcón, manifestó que lo mejor fue ganar “hoy no jugamos bien, y tendremos que mejorar para encontrar nuestro estilo. Fallamos en el funcionamiento y cierta ansiedad, pero con trabajo lo vamos a lograr porque tenemos muy buenos jugadores y una hinchada leal”.

Un dato aparte los jueces talquinos andaban un poquito perdidos, no conocían el estadio de Lamas y pensaban que el partido era a las 17:30 horas. Por eso llegaron como si nada.

Y para la anécdota, señalar que tanto el campeón regional Independiente Sanatorio (Sagrada Familia) y el vice campeón Diablos Rojos (Linares) quedaron eliminados en esta primera fase del torneo más importantes de clubes a nivel regional.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo