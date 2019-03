Deporte 15-03-2019

Copa de Campeones: San Antonio Lamas quiere dar el primer golpe de local en la tercera ronda

Partido ante Estrella del Sur se juega mañana desde las 17:30 horas

Después de haber dejado en el camino a su archirrival Baquedano, tras una dramática definición desde los doce pasos, el cuadro dirigido por Luis “sampaoli” Alarcón, buscará dar el primer combo en esta tercera fase de la Copa de Campeones. Claro que al frente tendrán a un rival que sin duda irá en busca del mismo objetivo. Los forasteros vienen de eliminar al cuadro de San Raúl de la vecina comuna de Longaví.

Son 16 los equipos que continúan con vida en uno de los torneos más importantes a nivel regional.

Para el técnico de los naranjas de San Antonio Lamas, Luis Alarcón, el partido que ganaron en penales a Baquedano lo manejaron de una manera táctica: “frenamos las individualidades que tenía nuestro rival, ya que poseían jugadores muy desequilibrantes en diferentes líneas, como por ejemplo Sebastián Valderrama, Felipe Rebolledo y Nicolás González, eran puntos claves, entonces nuestra misión fue anularlos para controlar el partido. Fue un duelo muy difícil, muy intenso, con ocasiones para ambos equipos, hubo mucho juego en el mediocampo, creo que la igualdad fue lo más justo. Nosotros, tuvimos dos ocasiones claras. Ellos también y no se concretaron gracias a la experiencia de nuestro portero que prácticamente voló de palo a palo impidiendo que nos anotaran”.

PENALES

“Les pregunté a mis jugadores quiénes estaban en condiciones de lanzar un penal y los 5 elegidos se tenían toda la confianza. Pero, cuando estábamos a un penal para quedarnos con la victoria nuestro delantero falló y ellos después nos alcanzaron. Después había que elegir a los jugadores que no estaban designados, y fue así como Mauricio Alegría, disparó y el portero de Baquedano tapó el penal. Luego fue el turno del rival y la pelota dio en el palo, estábamos nuevamente igualados en el marcador. Había que seguir ejecutando los penales hasta que al final uno de ellos se equivocó y nos pudimos quedar con el triunfo. Quiero destacar a los jugadores de Baquedano, que nos felicitaron y nos dieron buenas vibras para seguir avanzando”.

“Tuve la oportunidad de ver el video del equipo de Estrella del Sur de Empedrado que es nuestro rival de mañana y tienen a cuatro jugadores que son muy talentosos, pero nosotros en nuestra cancha tenemos que hacernos respetar y vamos a entrar con todo para ganar este primer duelo y seguir escalando en la copa. Literalmente se nos abrió el “apetito”, porque poseemos las armas futbolísticas para marcar la diferencia. Lo ideal es que no nos anoten goles. Por eso desde esta tribuna hago un llamado a la hinchada para que nos vaya apoyar con todo, porque en casa vamos a demostrar que somos indomables”, aseveró el estratega.

CARTELERA TERCERA RONDA SERIE DE HONOR

Grupo Norte

J. Pencahue – Hacienda Teno

Cerrillo – Pangue Abajo

Galpones – Deportivo San Clemente

Maravilla – Santa Elvira

Grupo Sur

San Antonio Lamas – Estrella del Sur

Luis Gutiérrez – Constitución

U. Palestino - La Obra

Brilla El Sol - Tricolor



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo