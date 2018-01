Deporte 06-01-2018

Copa Tucapel Bustamante Lastra Hoy se disputa la segunda versión del Cuadrangular de Fútbol Formativo Sub 18

A contar de las 10:00 horas en la cancha principal del polideportivo de la calle Rengo, se disputara la segunda versión del torneo de verano del futbol formativo sub 18, Copa en honor al destacado entrenador linarense Tucapel Bustamante Lastra, por eso motivo el trofeo en disputa lleva su nombre.

De acuerdo a lo manifestado por el técnico nacional Cristian Lara, “esta es la segunda versión del campeonato cuyo objetivo es el primer lugar recordar al gran Tucapel Bustamante y segundo que la comunidad conozca el trabajo formativo que está realizando la Escuela Municipal de Fútbol, donde uno de los propósitos fundamentales es nutrir de jugadores al primer equipo de Deportes Linares”.

Lara, agregó que en el primer año del torneo fue sub 19, donde salió Campeón el equipo de Colo- Colo, Sub Campeón Deportes Linares, tercero Universidad de Concepción y cuarto Rangers de Talca. Este año se bajó la categoría a sub 18.

El equipo de la Escuela Municipal Cadetes de Deportes Linares, trabajó durante todo el 2017 con alrededor de 50 chicos de la comuna. Para este Copa que se disputará en la jornada de hoy fueron llamados 16 jugadores, para que la gente del primer equipo que participa en el Torneo de Tercera División los pueda apreciar. Son nacidos en los años 1999 al 2001, en este cuadrangular sólo dos del año 1998.

La copa se juega con dos tiempos de 30 minutos por lado y si hay empate se define el paso a la final con un solo penal por equipo, conocido como el famoso “penal nervios de acero”.

En esta segunda versión del cuadrangular de fútbol sub 18, de la Copa Tucapel Bustamante Lastra, se confirmó a los siguientes equipos: Constitución F.C, Halcones de Retiro, Naranjal de Villa Alegre y la Escuela Municipal Cadetes de Deportes Linares.

El sorteo del campeonato se realizaba al cierre de esta edición, lo que sí está confirmado son los horarios en la mañana desde las 10:00 horas y 11:00 horas, mientras que las definiciones se realizarán a las 19:00 horas (tercer lugar) y 20:00 horas la disputa del primer lugar.

La entrada es liberada en esta iniciativa de la Municipalidad de Linares y la Escuela Municipal de Fútbol.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo