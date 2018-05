Nacional 13-05-2018

Copesa sobre revistas Paula y Qué Pasa: "Es duro, pero necesario; hay que cambiar y rápido"

El Grupo Copesa salió a explicar los motivos de la cuestionada decisión de fusionar la histórica revista Paula con la revista Mujer, tras 50 años de circulación de la primera, y poner fin a la edición papel de Qué Pasa.

"Si uno observa los cambios que está viviendo el mercado de las comunicaciones moderno, no sé si se trata de una decisión drástica. Es más bien ponerse a tono con los tiempos", señaló, en diálogo con La Tercera PM, el director de Negocios y Editorial de la empresa, Andrés Benítez.

El ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez enfatizó que "Qué Pasa no cierra, sino que deja de imprimirse en papel para convertirse en un futuro proyecto digital", con el objetivo "de potenciar una marca que es fuerte, pero que está en un formato que hoy está siendo superado".

El caso de Paula, reconoció más adelante, "es diferente", y dijo que le "extraña toda la polémica respecto de que se cierra la revista (Paula), cuando la realidad es justamente lo contrario".

"Paula pasa a circular todos los domingos con La Tercera, lo que significa que aumenta su frecuencia a semanal -hasta ahora era quincenal- y aumenta su circulación en más de siete veces", argumentó.

"No entiendo cómo eso puede llamarse un cierre, cuando más gente tendrá acceso a ella que en toda su historia", aseguró que el ejecutivo.

"El sello no depende de un grupo de personas"

En cuanto a los despidos, Benítez dijo que, "en sus 50 años, Paula ha tenido muchas directoras y personas trabajando, y el sello se ha mantenido y evolucionado. Por ende, esto no depende de un grupo de personas, sino que es algo que está por sobre eso".

"Evidentemente son decisiones complejas, que impactan en un primer momento, pero que siguen la lógica de nuestros lectores. (...) Sabemos que Paula y Qué Pasa son revistas emblemáticas, pero la pregunta es cómo pueden seguir siéndolo en estos tiempos donde la información se consume principalmente por otras vías", sostuvo.