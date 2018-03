Social 27-03-2018

CORE aprueba construcción de Posta de Salud Rural Palma Rosa de Parral

En el último Consejo Regional del Maule, presidido por el Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad y el Presidente del Consejo Regional, George Bordachar, por unanimidad del Pleno se aprobaron M$370.346 para la Construcción de la Posta de Salud Rural Palma Rosa de Parral. La iniciativa será financiada con recursos del subtítulo 31 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) DEL Gobierno Regional del Maule.

Patricio Ojeda, Presidente de la Comisión de Salud, señaló: “para nosotros es tremendamente importante los recursos que hemos aprobado, no sólo porque viene a resolver una carencia de servicio básico como es la salud en el sector de Palma Rosa, sino porque este es un proyecto especialmente difícil para nosotros, ya que se presentó hace mucho tiempo al Consejo y por distintas razones estuvo sin avanzar por mucho tiempo. Son más de 370 millones de pesos que van a venir a resolver un problema de carencia de acceso de salud básica, como es la atención primaria”.

El proyecto pretende dar cobertura de salud a un importante sector rural de la comuna, habitantes de las localidades El Salto, La Florida, La Palmera, Palma Rosa, San Lorenzo y Valle Hermoso. El recinto más cercano es el CESFAM Arrau Méndez, a 12 kilómetros de la ciudad de Parral. La dificultad de asistir a este centro asistencial se asocia al transporte público, ya que hay difícil acceso al camino principal y servicio sólo dos veces al día.

En tanto, la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, indicó “es una tremenda noticia para la comuna, especialmente para el sector de Palma Rosa, un sector que ha estado bien dejado de lado y que gracias al Intendente por proponerlo dentro de la cartera de proyectos y a los Consejeros Regionales, en especial, a Patricio Ojeda por tener la posibilidad de representarnos muy bien, se hará realidad. La salud es algo primordial para las personas y aquí se van a atender más de 600 familias, adultos mayores, niños, jóvenes y vecinos de la comuna de Retiro, así que muy agradecida”.

La Posta de Salud Rural tendrá una construcción de 331 metros cuadrados, que incluyen cuatro box de atención. Además de recintos de apoyo como SOME y bodegas. También contempla la adquisición de equipos y equipamiento necesario para su funcionamiento.

Por último, el Consejero Jonathan Norambuena, destacó “muy contento, porque en el tema de la salud rural estamos al debe, no solamente en Parral, sino que en distintas comunas de la Provincia de Linares y de la Región del Maule. Hay un déficit tremendo de infraestructura que garantice una atención digna en los pacientes y evidentemente que ésta es una forma de acercar la salud y porque no decirlo, la dignidad y la buena atención a quienes están más alejados y hacen patria en esos lugares”.