Social 18-01-2018

CORE aprueba millonaria inversión para la comuna de Colbún

El Pleno del Consejo Regional (CORE) aprobó tres mil quinientos millones de pesos para una cartera de inversión que favorecerá a la comuna de Colbún, De esta manera con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se financiará una serie de obras de adelanto con un claro sentido social.

El Secretario Ejecutivo de Secplac Julio Parra explicó que “es prioridad mejorar el Complejo Deportivo que considera intervenir la cancha, vestuarios, dos nuevas tribunas, pista atlética y calles aledañas. También se renovará el sistema de alcantarillado y red de agua potable. El diseño contemplan estacionamientos y una piscina de estándar olímpico, canchas de tenis, etc. es decir, una verdadera Villa Olímpica”.

En la reunión se hizo presente todo el Concejo Municipal, en una potente señal de unidad por la comuna lacustre.

El concejal Jorge Espinoza señaló que “es una tremenda noticia que impactará en nuestra comuna. Felicitar a los equipos que estuvieron detrás de esto para lograr el R.S. Somos funcionarios de la Municipalidad que hemos estado luchando por este proyecto que sin dudas revitalizarán las prácticas deportivas”.

Lo anterior, demuestra que mientras exista un bien común que es la comuna, las diferencias políticas quedan de lado.

Sobre el particular, el alcalde Dr. Hernán Sepúlveda sostuvo que “la comuna tiene muchas necesidades en materia de infraestructura. Esto tiene mucha relevancia. Necesitamos reparar caminos, construir un nuevo edificio consistorial, mejorar nuestro Estadio que ya cumplió su vida útil, etc. Se trata de un paso gigante que estamos dando, así que agradecer al Consejo Regional”.

El Estadio Municipal de Colbún es un espacio de múltiple uso. Ahí se organizan festivales, galas musicales, se celebran las fiestas patrias, día del agricultor, día de la madre, día del padre y espectáculos deportivos, entre otros.

El consejero regional Carlos Gajardo manifestó que “esta aprobación de recursos para la comuna de Colbún nos llena de orgullo. Cuando estuvimos en agosto del año pasado por allá, los veinte consejeros regionales nos percatamos de las deficiencias que existen en la infraestructura pública. El edificio consistorial no tiene agua, no tiene baños, las paredes no corresponden… como también la infraestructura deportiva es deficitaria. El Estadio está en muy malas condiciones. Con estos recursos que le hemos aprobado, mejoraremos el Estadio para actividades deportivas, culturales y sociales. Se va a construir una pista atlética, piscina, tribunas oficiales y seguras, zona de estacionamientos, sistema de evacuación de aguas lluvias, etc. Es decir, se llevará dignidad a esas personas”.