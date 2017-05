Crónica 31-05-2017

CORE Carlos Gajardo solicita al Intendente ampliación de marcha blanca por Alertas Sanitarias en Linares

El presidente de la Comisión de Turismo y Medioambiente del Consejo Regional del Maule, Carlos Gajardo, junto al presidente de la Unión Comunal y tres presidentes de Juntas de Vecinos de la comuna de Linares se reunieron con el Intendente de la Región del Maule, Pablo Meza para solicitarle aumentar la marcha blanca por Alertas Sanitarias.



Las Alertas Sanitarias Ambientales en la comuna de Linares se implementaron por primera vez este año y rigen desde mayo a septiembre.



La medida se decreta de manera coordinada entre la Seremi de Salud y Seremi de Medio Ambiente, cuando el aire que se respira se transforma en una amenaza peligrosa para las personas, el objetivo es controlar las emisiones de material particulado, en especial las emisiones producidas por los calefactores a leña, el cual afecta directamente la salud de la comunidad.



El Consejero, junto a los dirigentes no están en contra del Plan de Descontaminación, sino que solicitan mayor información y educación de la comunidad, con respecto a dónde comprar leña seca, y cómo evitar el humo visible, entre otras inquietudes.



En ese sentido, el Consejero Carlo Gajardo, señaló: “lo que venimos a hacer acá es decirle al Intendente que estamos sumamente de acuerdo con que hay que descontaminar Linares, porque está insoportable el humo. Sin embargo, es importante que esto sea mediante un cambio, un proceso y no que de un día para otro se le impongan multas a la gente y por lo tanto, le hemos pedido al Intendente que exista un periodo de marcha blanca superior al actual, ojalá este año para que la gente se acostumbre, sepa dónde comprar leña seca, cómo evitar el humo visible, cómo consumir de buena forma la leña para que no contamine y de esa forma todos juntos mejorar las condiciones del aire, pero no mediante sanciones que hoy bordean los $120.000”.



Por otra parte, Jorge Fuentes, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Linares, indicó: “fue muy grata la reunión con el Intendente, él tomó en cuenta nuestras inquietudes y ojalá se pueda concretar lo que solicitamos, que este año no se cursen infracciones por el tema de contaminación en Linares”.



Luz María González, de la Junta de vecinos Villa Quiñipeumo, agregó que “en Linares está comenzando la restricción de chimeneas, por la contaminación que hay. Y nosotros estamos solicitando que nos den un plazo perentorio para educar a la población, porque estamos sin información. Los adultos mayores están preocupados porque ellos tienen una renta mínima”.



Por último, Mariela Vásquez, presidenta de la Junta de Vecinos El Molino, acotó: “nosotros vinimos a solicitar que haya más información en la comunidad, porque nuestra ciudad es la comuna del sueldo mínimo y la comunidad en general está muy desinformada con este tema. Nosotros no estamos en contra de la medida, estamos absolutamente de acuerdo, pero no sabemos dónde comprar la leña, ni cual está certificada”.



MEDIDAS PARA LOS DÍAS CON ALERTAS SANITARIAS

• No realizar actividades físicas y deportivas al aire libre.

• Se sugiere el uso de mascarillas en adultos mayores, niños y niñas, embarazadas y enfermos crónicos.

• En los establecimientos educacionales, se cambian las clases de educación física por clases teóricas

• Se suspende todo acto masivo (deportivo y/o artístico) al aire libre, durante todo el día en que se decreta Alerta Sanitaria.

• No se permiten humos visibles entre las 18:00 a 23:59 horas en sectores informados oportunamente, lo cual será fiscalizado por la Autoridad Sanitaria.