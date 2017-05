Crónica 25-05-2017

Core financiará pavimentación de calle acceso a la Universidad de Talca, Campus Linares

Por unanimidad de los consejeros regionales, se aprobaron los recursos que permitirán pavimentar una calle de ripio que se transforma en el principal acceso a la Universidad de Talca, Campus Linares de reciente apertura a la comunidad. Aquello permitirá mejorar el entorno y generar una mayor plusvalía a ese recinto universitario.

Las gestiones para avanzar en este proyecto fueron encabezadas por el consejero regional (PPD) Carlos Gajardo, quien señaló que “esta es una inversión maravillosa del Campus de la Universidad de Talca por más de seis mil millones de pesos. Sin embargo, cuando terminaron las obras nos dimos cuenta de que hay una calle de ripio, un canal a la vista y que no estuvo contemplado en el proyecto. Desde el primer momento iniciamos gestiones. Fuimos con Hugo Veloso, el ex – Intendente. Él se fue. Se terminó la obra y la calle con ripio estaba ahí, algo perjudicial para los vecinos del sector Gidi que tienen que convivir con la tierra y el polvo”.

A raíz de este panorama, se insistió con el Intendente del Maule, Pablo Meza para buscar un mecanismo que permitiese pavimentar esta calle. Se le explicó la relevancia del tema. La autoridad se comprometió a estar dispuesto a colocar en tabla el proyecto y, teniendo la recomendación técnica, permitir su financiamiento “nosotros junto al ex – consejero regional Pablo Gutiérrez, el diecinueve de enero enviamos un oficio al alcalde de Linares, invitándolo a que ingresara un proyecto. El Municipio lo hizo y hoy el CORE aprobó noventa millones de pesos que consiste en pavimentar en hormigón la calle María Auxiliadora (ex – Eleuterio Ramírez), entre la Calle Maipú y Colón. De esta forma, le vamos a dar más dignidad a los vecinos del sector y una mayor sensación de seguridad y hermoseamiento al entorno de la Universidad de Talca, que constituye un hito muy relevante para la comuna de Linares”, agregó el consejero regional Carlos Gajardo.

Reconoció el personero “que este es el regalo que realiza el CORE en el aniversario de la muy noble ciudad de Linares”.