Agricultura 21-05-2020

CORE Maule aprobó millonarios recursos para mejorar riego de pequeños agricultores



Talca, 20 de mayo de 2020.- Por aprobación unánime del pleno, los Consejeros Regionales del Maule aprobaron la entrega de $2.764 millones de pesos para apoyar el mejoramiento del riego de pequeños agricultores de las 30 comunas de la región.

La iniciativa denominada “Programa de transferencia integral de riego en la pequeña agricultura de la región del Maule” fue presentada por INDAP Maule, entidad que también aportará $450 millones, provenientes de fondos sectoriales, para complementar el aporte regional. El programa se extenderá por 27 meses a contar de octubre de este mismo año, y en la planificación financiera entregada se espera comenzar invirtiendo $300 millones del total en el último trimestre de 2020.

El director regional de INDAP, Óscar Muñoz; el jefe de operaciones (S) de INDAP, William Cáceres, y la Seremi de Agricultura Carolina Torres, participaron en la reunión de la comisión de estrategia del Consejo Regional (CORE) donde se entregaron detalles de la operatoria y del impacto que tendría el programa en las distintas provincias.

Posteriormente, en la sesión del pleno del martes 19 de mayo todos los consejeros votaron favorablemente la entrega de estos recursos para la pequeña agricultura.

El Intendente Pablo Milad, señaló “en cuanto a riego, aprobamos recursos porque seguimos preocupados de algo que es latente, que es habitual y que es la sequía, que se manifiesta hace muchos años y que hay que trabajar en proyectos concretos, en tecnología de innovación con respecto a cuidar nuestra agua, a hacerla más eficiente y que el riego sea en un porcentaje mayor para tener más productividad, más trabajo y crecimiento para la región”.

Al respecto, el presidente del CORE Juan Andrés Muñoz recordó que para la región del Maule es vital apoyar al sector agrícola. “aprobamos un programa de riego para la pequeña agricultura del Maule, cerca de 2700 millones de pesos y no podemos olvidar a pesar de la gran pandemia que estamos viviendo, el problema de la sequía y de nuestros pequeños agricultores que estos últimos años no lo han pasado bien, así que esta es una ayuda importante a través de INDAP para los agricultores de la Región del Maule”, señaló.

PRODUCTOS Y BENEFICIARIOS

El director de INDAP Maule informó que la iniciativa permitirá llegar a toda la región atendiendo la demanda existente: “Vamos a beneficiar a 500 pequeños agricultores de todas las áreas de INDAP mejorando la seguridad de riego de estos productores mediante el almacenamiento de agua, el acceso a fuentes subterráneas y la tecnificación del riego en los predios. Esperamos construir o instalar 150 obras de acumulación, 150 sistemas de cosechas de aguas lluvias, 100 punteras y 100 sistemas de riego tecnificado, todo con el objetivo de paliar la escasez hídrica”, indicó Óscar Muñoz.

LA OTRA EMERGENCIA



Precisamente en ese sentido, la Seremi de Agricultura agradeció al Intendente, al gobierno regional y los consejeros por estar siempre disponibles para atender las necesidades de la agricultura, en particular lo relacionado con paliar los daños por la sequía.

“Antes de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid19, el sector agrícola de la región estuvo batallando con su propia emergencia producto de la sequía. El agua es un factor crítico para mantener el desarrollo agrícola y por eso todo lo que hagamos para seguir aumentando la seguridad de riego y la eficiencia en el uso del agua, es fundamental. Agradezco a los consejeros, al Intendente Pablo Milad y al gobierno regional por confiar en nuestro servicio del agro INDAP y en que a través de esta iniciativa efectivamente mejoraremos la calidad de vida de los pequeños agricultores maulinos especialmente de las zonas de secano”, señaló Carolina Torres.