Política 26-05-2018

Core Patricio Ojeda valora avances y anuncios en materia de salud para la región

Una positiva valoración del enorme impacto que ha tenido el proyecto de cirugías de cadera en la región del Maule, hizo el Consejero Regional y Presidente de la Comisión de Salud del CORE Patricio Ojeda, en el marco de una sesión de trabajo que contó con la presencia del Ministro de Salud Emilio Santelices.

Ojeda, señaló que esta iniciativa de carácter social, promovida por el Consejo Regional, ha permitido atender las listas de espera No Auge que no tienen prioridad en la atención pública dando solución a un tema de salud de personas que incluso han esperado años.

Agregó, que esta iniciativa se ha ampliado con el apoyo de todos los consejeros regionales, por tratase de un tema de mucha sensibilidad por cuanto las más afectadas son personas de sectores vulnerables, que no cuentan con los recursos para financiar una atención en el área privada y que por medio de esta alianza entre: el Consejo Regional, el Servicio de Salud del Maule y la Fundación Desafío Levantemos Chile, ejecutora del proyecto, han sido beneficiadas.

Para el consejero Ojeda, las expectativas son muy favorables, por cuanto a través de los recursos aprobados se dará solución al 84% de las listas de espera, en tanto que el 16% restante será absorbido por el sistema público.

“Nosotros lo que hacemos es conocer las listas de espera hasta el 31 de diciembre de 2017 y que al día de hoy no han sido intervenidas por el servicio público en la operación de caderas. Lo que hemos hecho es aportar desde el Gobierno Regional, más de mil 300 millones de pesos para operar la mayor cantidad posible de personas que están en lista de espera. Vamos a llegar al 84% de solución y el 16% restante lo va a absorber el sistema público de manera tal que a fin de año las listas de espera estarán resueltas en mayor porcentaje por los recursos que el gobierno regional ha entregado a la Fundación Desafío Levantemos Chile”, señaló el consejero Ojeda.

Por otra parte, valoró los anuncios y la confirmación de parte del Ministro Santelices en términos que durante la administración de gobierno del Presidente Sebastián Piñera se construirán los hospitales de: Parral, Cauquenes y Constitución.

“Finalmente, el hospital de Parral, Cauquenes y Constitución van a formar parte de un solo bloque de licitación pública, que va a permitir el financiamiento y la construcción de los 3 hospitales en este periodo de gobierno. Así podremos liberar esos recursos, que el Gobierno regional había reservado para la construcción y se van a destinar en nuevas iniciativas de inversión. Vamos a ir en esta comisión de salud elaborando propuestas de manera tal de ir en la misma línea de trabajo del gobierno central”.