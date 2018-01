Crónica 19-01-2018

Corfo y SQM firmaron histórico acuerdo de conciliación tras años de disputas

Luego de cuatro años desde que se inició el proceso de arbitraje y tras varios esfuerzos de conciliación, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) finalmente firmaron un acuerdo y la modificación de los contratos por la explotación del Salar de Atacama. Con el acuerdo, la minera no metálica deberá cambiar su estructura de gobierno corporativo (Julio Ponce dejará el control), aumentar el nivel de rentas de arrendamiento para que sean iguales a las establecidas en el contrato de Albemarle, establecer los derechos y protecciones para Corfo como propietario del salar, vigilar el cumplimiento de contratos y normas ambientales y aportar recursos a la Región de Antofagasta y sus comunidades locales. También tendrá que hacer aportes para la investigación y desarrollo y la opción de reserva del 25% de la producción de litio para vender en Chile y se modifica la fecha del contrato vigente hasta 2030.

El documento fue ratificado por el Consejo de Defensa del Estado y empezará a operar desde el momento en que tome razón Contraloría. Detalles del acuerdo El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, indicó que la minera no metálica expandiría su producción anual a al menos 216 mil toneladas al 2025 y generaría recursos adicionales para el Estado, la región y la comunidad por US$8.300 millones entre 2018 y 2030. Mientras que la presidencia de la firma la asumirá Alberto Salas, ex presidente de la CPC. "Los acuerdos suscritos con Albemarle y SQM permitirán a Chile expandir significativamente la oferta de litio, facilitando el desarrollo mundial de la electromovilidad, con el consiguiente efecto positivo en la industria del cobre baja en emisiones de CO2", dijo Bitran.

Además, se logró un acuerdo de expansión de la oferta de litio con Albemarle y ahora con SQM, lo que "permitirá que Chile mantenga el liderazgo mundial en la oferta de litio, con una partición de mercado superior al 45%. Ambos acuerdos implican entre el 2017 y 2030 ingresos adicionales para el Estado y las comunidades de alrededor de US$ 12 mil millones". Opción de Codelco en Salar de Maricunga Uno de los puntos del recién firmado contrato entre Corfo y SQM tiene relación con el Salar de Maricunga (Región de Atacama), dado que la agencia estatal negoció la opción de asociación entre la minera no metálica y Codelco para la explotación del litio en el salar

. El Salar de Maricunga tiene varios propietarios, uno de ellos es minera estatal. Sin embargo, Bitran explicó que la propiedad que tiene no es suficiente para desarrollar una operación a escala, mientras que la propiedad de SQM corresponde al centro neurálgico del salar. "Llegamos a la conclusión que si le damos una opción a Codelco de consolidar su propiedad con la propiedad de SQM, con una valorización independiente del aporte de cada uno, con la opción de generar un joint venture, le estamos generando una oportunidad sin costo", afirmó el vicepresidente de Corfo.