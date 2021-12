Policial 30-12-2021

Corma alerta sobre inseguridad para combatir incendios e intencionalidad

El gremio forestal levantó una voz de alerta frente a la ola de incendios forestales que afectan el sur del país y que hasta el momento dejan un lamentable saldo de 2.359 incendios y 28 mil 728 hectáreas afectadas, un 378% por ciento que en la pasada temporada.

De este total, el 74% de la superficie afectada (21.512 ha) se concentra en las regiones de Biobío, Araucanía y Ñuble, siendo el incendio de Los Sauces, en la comuna de Angol, uno de los más agresivos con 12 mil 148 hectáreas de vegetación consumidas por el fuego.

“Estamos viendo una alta intencionalidad y problemas de seguridad no tan solo en la región de la Araucanía, sino también en la provincia de Arauco en Biobío, donde brigadistas y aeronaves han sido atacados y amedrentados. Hay testimonios de diferentes personas que no han podido entrar a los predios a combatir los incendios”, dijo hoy el gerente regional de Corma para Biobío y Ñuble, durante una visita al puesto de mando del incendio de Quillón.

Precisó que a estos ataques se ha sumado una creciente intencionalidad. “Tenemos evidencia y testimonios de personas, imágenes de focos simultáneos en menos de 2 minutos, de gente prendiendo focos, de gente disparando al avión que hemos puesto a disposición de las fiscalías. Solamente ayer en Coelemu hubo 8 focos simultáneos en menos de 2 minutos en un solo predio, no es algo normal. Alguien que está quemando desechos en las afueras de su casa es negligencia, pero 8 focos al mismo tiempo en un lugar es intencional”, subrayó el gerente regional de Corma.