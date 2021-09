Crónica 21-09-2021

Corma ayuda a impulsar reforestación de bosques que se quemaron en comunas del Maule





Esfuerzo público privado es valorado por los representantes del sector forestal y autoridades locales que consideran que es un tema sensible para pequeños productores de la Región.

Una importante y necesaria tarea está desarrollando la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en la Región del Maule, que consiste en la distribución de plantas arbóreas para la reforestación de terrenos pertenecientes a pequeños productores forestales, esto en el marco de un convenio de donaciones “Viveros Abiertos” establecido entre la asociación gremial y la Corporación Nacional Forestal-CONAF-.

La idea es conformar Grupos de Transferencia Forestal (GTF), es decir, productores locales asociados para acompañarlos en el proceso de plantación con asistencia técnica, capacitaciones y visitas periódicas, para asegurar el establecimiento y manejo sustentable de los nuevos bosques.

“Estamos propiciando el cultivo mixto de bosques, con plantaciones productivas de pinos radiata y eucaliptus y también especies nativas para mantener un equilibrio en los distintos territorios”, explicó Lautaro Opazo, presidente regional de Corma Maule y O Higgins.

Las dos primeras entregas masivas se efectuaron en las comunas de Empedrado y Chanco, donde se contó con el apoyo de los alcaldes para gestionar la donación de plantas productivas y nativas a los propios beneficiados.

“Hemos efectuado un trabajo previo de consulta sobre las necesidades de cada uno de los productores y asistido con especies solicitadas por ellos mismo para sus terrenos con una muy buena acogida y compromiso por parte de las municipalidades que nos apoyan en la coordinación de las entregas”, agregó Opazo.

Dentro del contexto del mismo convenio, Conaf ha contribuido con su gestión territorial en Hualañé, Vichuquén, Empedrado, San Clemente, San Javier y Constitución.

Las plantas fueron germinadas en viveros de asociados de Corma (empresas Arauco y Cmpc) y se entregaron directamente a los productores con el apoyo de las autoridades locales, con quienes se conformaron mesas de trabajo para el acompañamiento del proceso.

El alcalde de Chanco, Marcelo Waddginton, se mostró muy agradecido con la gestión “porque es un respaldo para los pequeños productores y para los municipios pues es un tema sensible. Valoramos el esfuerzo que hace Corma y sentimos que es una asociación que es amiga de los municipios, por su preocupación e interés de trabajar en conjunto, lo que hace más amigable la relación que existe entre los pequeños productores de distintos sectores los que ya iniciaron las plantaciones de bosques que serán el futuro para ellos y sus familias”.

El administrador municipal de Empedrado, Daniel Morales, señaló que “el 90% del capital humano de nuestra comuna depende del sector forestal, por eso esta es una ayuda es fundamental para darle un orden al proceso y además no hay imposiciones sino que son los propios productores quienes eligen qué especies plantar en su predios”.

Este año la elección de los propietarios fue de 167 mil plantas de Pino radiata, 200 de eucalipto y 5 mil de diversas especies nativas, siendo las más preferentes el Maqui, Quillay, Laurel y Arrayán.

En total el convenio pretende entregar este 2021, unas 172 mil plantas para predios de las provincias de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, considerando que se necesitan 5 a 6 años para su consolidación y otros 5 para su producción.

El total de pequeños propietarios beneficiados este año fueron 72 y actualmente ya se está haciendo la consulta a los propietarios, para determinar sus requerimientos para el 2022.

Corma es una asociación gremial que agrupa a cerca de 170 pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al cultivo y manejo de los bosques, y producción de madera y fibra.