Crónica 17-12-2020

CORMA: Exportaciones forestales registraron alza del 16% en noviembre

El gremio forestal indicó que, no obstante, la industria forestal y maderera sigue exportando montos más bajos que igual periodo del 2019, lo que se traduce en una caída del 15% en los montos acumulados en los últimos 12 meses.

Las exportaciones forestales registraron en noviembre un alza del 16% respecto a igual mes del 2019, totalizando 414 millones de dólares, informó la Corporación Chilena de la Madera- CORMA-.

Con estos resultados, los envíos forestales al exterior acumulan en el período enero- noviembre de 2020 un monto de 4.445 millones de dólares, lo que representa una reducción del 14% respecto al mismo lapso de 2019 (US$ 5.176 millones).

La Corporación Chilena de Madera -gremio que agrupa a 180 socios pequeños, medianos y grandes productores de productos del bosque, madera y derivados, - indicó que “el comportamiento de las exportaciones mantiene una tendencia más bien estable con una leve tendencia al alza. Sin embargo, siempre con montos más bajos que los del mismo periodo anterior, con excepción de junio y noviembre”. Esta situación se ha traducido en “una caída del 15% en los montos acumulados en los últimos 12 meses (corridos) comparado con los mismos meses del periodo anterior”.

El gerente de estudios de Corma, Francisco Sierra, indicó que “estos resultados evidencian que la actividad forestal exportadora refleja el impacto del menor dinamismo en el comercio mundial por efecto de la pandemia. Y si bien vemos en noviembre mayores montos con respecto al mismo mes del 2019, claramente el sector terminará el año con un balance negativo en materia de exportaciones. Es destacable el gran esfuerzo que han hecho pequeños, medianos y grandes productores junto a sus colaboradores para mantener la actividad forestal operando durante estos meses de pandemia”, sostuvo el profesional.

Principales productos y destinos

De acuerdo al informe de Corma, en noviembre, la categoría Pulpa y Papel se mantuvo como el principal producto forestal exportado con un 54% de participación en el total de los montos y mostrando un leve aumento del 5% en los montos respecto al trimestre móvil anterior (agosto-octubre 2020). A continuación, se ubicaron la Madera Aserrada y Cepillada (13%), Molduras (11%), Tableros y Chapas (11%).

Por otra parte, en noviembre China continuó liderando los mercados de destino, con una participación del 37% en el total exportado, equivalente a 151,9 millones de dólares y mostrando un fuerte aumento del 43% en sus compras respecto al mismo mes del año anterior. En segundo lugar se ubicó EE.UU. con un 20% de participación (81,9 MMUSD); mercado que también mostró un aumento relevante en sus compras del 20% en relación a igual mes del 2019. La tercera posición fue para México con un 5% (19,9 MMUSD) que elevó sus compras en un 43% con respecto al mismo mes del año anterior.

No obstante, puntualmente en noviembre sólo China elevó en un 34% sus montos respecto a octubre pasado, ya que tanto EE.UU. como México anotaron disminuciones en sus compras de un 24% y 8%, respectivamente.