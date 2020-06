Crónica 10-06-2020

CORMA: Exportaciones forestales retroceden un 22% en mayo y acumulan caída de un 24% en primeros cinco meses del 2020

El presidente del gremio, Juan José Ugarte, indicó que las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector han hecho esfuerzos importantes para mantener la actividad productiva y seguir abriendo mercados para sus productos.



Las exportaciones del sector forestal alcanzaron los US$439 millones en mayo, registrando una disminución del 22% respecto a igual mes de 2019 en que totalizaron US$566 millones. Con estos valores, los envíos al exterior del sector forestal acumulan en los primeros cinco meses del año US$ 1.972 millones, monto que representa una caída del 24% en comparación con mismo período del año anterior, en que se concretaron embarques por US$2.585 millones, informó hoy la Corporación Chilena de la Madera -CORMA-.



No obstante, el mes de mayo mostró un incremento del 13% respecto al mes anterior, resultado que, a juicio del gremio forestal, todavía es prematuro tomar como una señal de recuperación de los mercados. “Esto revela que, pese a la contingencia sanitaria, la actividad productiva forestal, calificada como sector estratégico esencial, ha podido mantener sus aportes al combate de la pandemia”, sostuvo el presidente de CORMA, Juan José Ugarte.



El gremio forestal indicó que los resultados de mayo siguen evidenciando el fuerte impacto que ha tenido la guerra comercial entre Estados Unidos y China en los envíos sectoriales desde mediados de 2019 a la fecha. A ello, se ha sumado la crisis económica mundial por el coronavirus. “En los últimos 12 meses, se aprecia una tendencia a la baja sostenida desde junio de 2019, que se traduce en una reducción del 26% en los montos exportados acumulados en los últimos 12 meses, comparado con el mismo periodo de meses anteriores”, indica el informe.



“En los dos últimos meses, las pymes que exportan madera aserrada y otros productos en base a la madera han comenzado a sentir el impacto de esta contracción de los mercados, y muchas de ellas tienen semi paralizados sus envíos al exterior. Sin embargo, dado que hemos sido calificados como sector productivo estratégico, el sector ha podido seguir produciendo con un gran esfuerzo de muchas empresas pequeñas y grandes, para mantener sus operaciones y su gente, y así mitigar en parte estos resultados”, destacó el presidente de CORMA.



CELULOSA AL ALZA Y CHINA EL PRINCIPAL MERCADO



El informe de CORMA, indica que Celulosa y Papel fue el principal producto exportado durante mayo, con un 57% de participación, y con un aumento del 30% respecto al promedio del trimestre móvil anterior (Febrero-Abril). En segundo lugar, se ubicó la Madera Aserrada y Cepillada con un 12% de participación, seguida por las Molduras, con un 10% de aporte en el total exportado.



De acuerdo al gremio forestal -que reúne a 180 empresas pequeñas, medianas y grandes- China se mantuvo en abril como principal destino de las exportaciones forestales chilenas con un un 35% de participación que se traduce en compras por US$ 136 millones. Si bien mostró una caída del 17% en valor respecto a igual mes del 2019 (US$ 163 millones), en abril tuvo un aumento del 19% respecto a marzo último.



Estados Unidos, por su parte, se ubicó como segundo mercado de destino con un 20% de participación y US$79 millones. Además, presentó una leve alza del 3% en comparación con igual mes del 2019 y un aumento del 25% con relación al mes anterior. La tercera posición, en tanto, fue para Japón con US$24 millones y un 6% de participación. La nación asiática mostró una disminución del 23% respecto al mismo mes del 2019 y de un 17% más bajo respecto a marzo pasado.



“El sector forestal pyme sigue buscando nuevos mercados de destino y el mes pasado lanzamos el Catálogo Forestal que reúne los principales productos hechos por pequeñas y medianas empresas. Este instrumento, realizado junto con ProChile, permitirá dar una vitrina digital a cientos de empresas que están generando una propuesta interesante en base a la madera”, comentó Juan José Ugarte.