Agricultura 26-03-2021

CORMA: Por segundo mes consecutivo envíos forestales registran alzas



El gremio forestal destacó que se ha reactivado la demanda tanto nacional como internacional por productos de fibra y madera, pero alertó que la escasez mundial de contenedores está afectando las exportaciones y podría frenar la reactivación.







Por segundo mes consecutivo, las exportaciones forestales y madereras registraron un alza, totalizando en febrero US$355 millones, lo que representa un aumento del 4% en valor respecto a igual mes del 2020, informó hoy la Corporación Chilena de la Madera -Corma-.







El gremio que agrupa a 180 socios pequeños, medianos y grandes productores de bosques, madera y fibra- indicó que el resultado confirma la leve tendencia al alza que se ha visto en los últimos 12 meses, aunque advirtió que aún no se llega a los montos precrisis por pandemia.







“Este comportamiento es consistente con las señales de reactivación que se perciben en el comercio internacional y fuertemente en el mercado local. Estamos esperanzados en que esta tendencia se mantenga en los próximos meses”, indicó el presidente de Corma, Juan José Ugarte.







Alerta por escasez de contenedores







El dirigente gremial alertó que un factor que podría jugar en contra, es la grave escasez mundial de contenedores que está impactando el comercio exterior chileno. “En momentos en que hay un aumento en la demanda y en el consumo de productos de fibra y madera en los mercados, esta falta de ‘containers’ está impactando los envíos y podría afectar la reactivación no sólo del sector forestal sino de las exportaciones chilenas en su conjunto”, indicó.







Juan José Ugarte, precisó que Corma está impulsando algunas iniciativas en conjunto con otros gremios madereros y puertos asociados. “Por un lado, los puertos están intentando hacer ver a la autoridad la necesidad de flexibilizar las normas para atender la emergencia lo que facilitaría un mejor flujo de naves y, por otro lado, permitir a navieras internacionales el cabotaje local para poder trasladar contenedores vacíos del norte hacia el sur. Se estima que ambas medidas podrían disminuir en un 40% el déficit de contenedores”, precisó.







Principales productos y destinos







El Informe mensual de Corma, informó que en febrero la categoría Pulpa y Papel representó el 56% de los montos exportados con un aumento del 18% respecto al promedio del trimestre móvil anterior (noviembre 2020-enero 2021). A continuación, se ubicó la Madera Aserrada y Cepillada con un 13% de participación y luego las Molduras con un 11%; y Tableros y Chapas, con un 8% de participación.







China, por su parte, mantuvo su liderazgo como principal mercado de destino con una participación del 27% en el total exportado (US$95 millones), exhibiendo un aumento del 11% respecto a igual mes de 2020. El 83% del valor exportado de pulpa y papel tuvo como destino este mercado. En segundo lugar, se ubicó EE.UU. con un 21% de participación (US$73,9 millones); y un alza del 21% en sus embarques. En este caso, el 48% del valor exportado correspondió a molduras. Japón fue el tercer mercado de destino con un 7% de participación (US$ 24,4 millones)







Coronel, principal terminal de salida







De acuerdo al informe de Corma, en febrero el puerto Coronel en la Región del Biobío mantuvo su liderazgo como principal terminal de salida de los envíos forestales al exterior, con el 37% del monto total (US$130 millones. De este monto, el 71% tuvo origen en esta misma región, seguido por la Región de Ñuble, con un 17% y la Región de Araucanía y Los Ríos, con un 5% cada una.