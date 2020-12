Social 27-12-2020

CORMA y Municipalidad de Constitución lanzaron plan preventivo de incendios

Expertos advierten alto riesgo ante aumento de temperaturas estivales, por lo que organismos públicos y privados extreman medidas de precaución y se preparan para eventuales combates de incendios.





La Corporación Chilena de la Madera –Corma- y la municipalidad de Constitución, lanzaron un Plan Estratégico de Prevención de Incendios en la Región del Maule, con el objetivo de gestionar medidas de prevención al interior de las Pymes y comunidad, que puedan evitar emergencias ante el inicio de la temporada de más alto riesgo, por las temperaturas extremas que se pronostican para esta época del año.



La estrategia de prevención es un esfuerzo público y privado que reúne a organismos especializados como bomberos, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), el gobierno regional y Conaf, que se articulan con las empresas reunidas en Corma como son las pequeñas y medianas Pymes madereras, más Arauco y Cmpc.



Lautaro Opazo, presidente de Corma Maule-O´Higgins, explicó que se está efectuando un intenso trabajo de prevención. “Hemos tenido una muy buena recepción de las autoridades que tienen el mismo compromiso, entusiasmo y las ganas de trabajar por eso esperamos que den buenos resultados nuestros canales de comunicación y podamos bajar el porcentaje de incendios en la Región. Constitución es un lugar privilegiado para vivir con mucha tranquilidad en este año tan agitado, tenemos mucha paz social y la idea es tratar de mantener y cuidar lo que tenemos y ser nosotros mismos vigilantes y ser protagonistas en la prevención de incendios, porque a la larga es nuestro porvenir y tenemos compromisos con las futuras generaciones y eso significa desde hoy participar de lleno en la prevención”, subrayó.



El plan de prevención destaca por el trabajo colaborativo entre los distintos segmentos empresariales y los representantes de instituciones públicas y privadas, que contempla el diagnóstico en prevención de las instalaciones madereras ubicadas en el eje estratégico de la comuna entre el cruce Viñales y el río Purapel, donde funciona la mayor cantidad de aserraderos, barracas, polineras y empresas asociadas del rubro forestal.



El seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, dijo que “sabemos la complejidad de los incendios en y principalmente en Constitución, debido a la condición climática y la cantidad de material inflamable existente. El llamado es a la prevención a través mesas provinciales, que instruyeron a los servicios públicos a efectuar acciones tendientes a la educación preventiva, además de una campaña comunicacional llamada -Yo cuido el Maule- que busca dar a conocer la importancia de la prevención, invitando a los vecinos y visitantes a cuidar nuestro patrimonio turístico, cultural y económico de la Región”.



Jaime Álvarez, representante de la empresa Arauco, dijo que “este es un trabajo de prevención que no para durante todo el año y que se intensifica en temporada estival. “Todos los indicadores meteorológicos nos señalan que tendremos un verano complejo, por lo tanto tenemos que estar mucho más atentos para que no nos pille desprevenidos. Estamos muy preparados y trabajando en conjunto con el resto de las empresas, Corma y Conaf”.



Por su parte, el supervisor de incendios forestales de Cmpc, Ricardo Pinochet, comentó que “hoy tenemos dos emergencias que no pueden verse por separado. Por una parte el trabajo de prevención, poder ver los riesgos y la estadística es clara en Chile que los incendios son provocados por las personas. Por eso el llamado es a ser responsables pues el ser humano y el fuego vienen acompañados. Por otro lado, está el escenario Covid lo que supone una exigencia muy alta para los recursos de protección porque son personas que están en un estado de emergencia para el combate de otra emergencia por eso le pedimos a la comunidad que nos ayude. Este es un trabajo mancomunado que lo abordamos desde la prevención, porque los alcances pueden ser no deseados y Constitución ha dado muestra al país de la resiliencia y del trabajo de grandes y chicos en pro de un objetivo común”.



A la fecha la CONAF ha registrado 260 incendios forestales en la presente temporada en la Región del Maule, 14 de los cuales se han producido en la comuna de Constitución.



Por su parte los pequeños empresarios asociados en Corma, han expresado su compromiso de integrarse por primera vez, al programa de prevención y combate inicial de emergencias, lo que ya en al menos cinco pequeñas industrias, lo han materializado haciéndose cargo de la implementación y administración de piscinas acumuladoras de agua en cada una de sus instalaciones. Cada piscina tiene la capacidad de almacenar 20 mil litros de agua, por lo que en el eje industrial estratégico de la comuna, ya hay 100 mil lts acumulados para proveer a los programas de emergencia. Esto forma parte de un nuevo diseño del “sistema estratégico de prevención y combate inicial de incendios”, elaborado e implementado entre Corma, Onemi y bomberos de Constitución.