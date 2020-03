Crónica 07-03-2020

Coronavirus en Chile: Medidas para evitar su contagio

• La enfermedad aún no tiene vacuna ni tratamiento específico, por lo que centros de salud de todo el mundo, la están tratado como si fuera una gripe.

• Fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad al respirar, problemas estomacales y en casos extremos, insuficiencia renal, son algunos de los síntomas de la enfermedad que hoy tiene en alerta a todo el mundo.



El Coronavirus COVID-19 tiene en alerta a todo el mundo. Esto porque ya llegó a nuestro país y en China, lugar donde por primera vez se detectó la enfermedad en humanos, se contabilizan alrededor de 3.000 fallecidos y 80.000 contagiados.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han confirmado dos formas de contagio y trasmisión: estar cerca o cuidar a un enfermo sin medidas de precaución y exponerse a fluidos del individuo contagiado. En relación a los síntomas, en la mayoría de los casos se evidencia fiebre sobre los 38, tos, dificultad al respirar, problemas estomacales y en casos extremos, insuficiencia renal.



¿Qué tan letal es y a quiénes afecta?

La tasa de mortalidad en China está entre el 2 y 4%, pero fuera del país asiático se reduce a 0,7%. Su contagio depende de muchos factores, entre ellos se destaca el estado de salud de la persona, edad y sexo. Actualmente los que dieron positivo al test, en su mayoría son hombres que tienen sobre 60 años y padecen enfermedades cardiovasculares y/o diabetes.



El COVID-19 aún no tiene vacuna ni tratamiento específico, por lo que los centros de salud, clínicas y hospitales enfrentan la enfermedad como si fuera una gripe. Esto ha llevado a que la mayoría de los países tomen medidas preventivas, donde Chile no es la excepción. “Hoy en día es sumamente importante mantener a la gente informada sobre el avance que tenga el virus y sus características, esto conseguirá un actuar preventivo y por ende menor probabilidad de contagio y propagación”, declaró la Gerente de HSE (salud, seguridad y medio ambiente) de ISS Chile, Urzula Klein.



La especialista, que está a cargo del actuar preventivo de la empresa internacional frente a la enfermedad, además detalla cinco medidas de prevención que deben ser adoptadas en nuestro hogar, lugar de trabajo y cuando visitemos recintos con alta concurrencia de público.



1. Taparse la boca: Cuando tosemos o estornudamos debemos cubrir nuestra nariz y boca con pañuelos desechables, las manos no son una opción. Si no tenemos a mano ningún papel, podemos utilizar el borde interno del codo.



2. Evitar el contagio con personas enfermas: Si bien no es la idea apartarnos de nuestros cercanos, en estos casos la mejor opción es evitar reunirnos con aquellas personas que están pasando por algún cuadro de gripe. No es momento para tener las defensas bajas, considerando que el COVID-19 ya está en territorio nacional.



3. Lavarse las manos: Un lavado de al menos 20 segundos con jabón ayudará a mantenernos limpios y sin bacterias. Lo ideal es hacer esta rutina por lo menos antes de cada comida. Otra opción es el alcohol gel (con 60% de alcohol), donde al igual que cuando nos lavamos las manos, debemos refregar entre los dedos.



4. Tomar mucho líquido: Cuando tenemos gripe se recomienda tomar al menos tres litros de agua, para esta enfermedad se sugiere lo mismo. Un cuerpo hidratado es un cuerpo sano y menos expuesto a contagios.



5. Evitar contacto con animales salvajes: En Hong Kong se confirmó el contagio de un perro con coronavirus, esto luego de que su dueño también diera positivo. Considerando esto y que la enfermedad proviene de los animales, se sugiere evitar el contacto con aquellos que sean salvajes o estén en granjas.