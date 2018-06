Deporte 25-06-2018

Corporación Municipal reconoció a linarense que representará a Chile en Juegos Olímpicos 2019

También se resaltó el título conseguido en rugby por el equipo de Weichafe

Con un desayuno de camaradería el alcalde la comuna Mario Meza, entregó un reconocimiento a Claudio Sepúlveda Painemán, quién tendrá la misión de representar a Chile, en nivel C que corresponde a paso, en el equipo ecuestre, que participará en los Juegos Olímpicos Especiales de Emiratos Árabes, que se desarrollará en marzo del 2019. En la oportunidad el edil Mario Meza, destacó “Junto al concejo municipal, representado por el presidente de la comisión de deportes Jorge Cuevas Rossel, hemos realizado un reconocimiento a Claudio Sepúlveda, joven alumno del colegio San Miguel Arcángel, quién nos ha dado grandes triunfos. Claudio, va representar en un torneo paralímpico lo que es la equitación en marzo del 2019 en los que será la cita olímpica de Emiratos Árabes”.

En la misma línea, Claudio Sepúlveda Painemán, se refirió acerca de este reconocimiento, “No me lo esperaba, estoy contento. Estoy nervioso porqué quedan ocho meses y debo prepararme. Mi familia me ha apoyado mucho, también el colegio mis compañeros y la directora. Esto estaba dentro de un programa que llegó al colegio y al principio no quería ir, pero después me quedo gustando y me ha ido bien. Estoy muy agradecido del alcalde por este reconocimiento”.

Finalmente el jefe comunal, Mario Meza, comprometió realizar los esfuerzos necesarios para gestionar apoyo económico para la preparación y posterior viaje del jinete Claudio Sepúlveda, por lo que gestionará reuniones que permitan obtener apoyo monetario tanto del sector público como privado.

MEDALLA DE ORO PARA WEICHAFE

La cita también contó con la presencia del equipo de Rugby “Weichafe”, quienes obtuvieron el título de campeón el fin de semana recién pasado tras derrotar a Curicó por 14 a 7.

El alcalde Mario Meza, aprovechó la instancia para reconocer a los 20 integrantes del equipo Weichafe con medalla de oro, luego de haber obtenido el campeonato regional de esta disciplina. ”El Weichafe, es una institución que en los últimos 10 años, se ha formado en nuestra ciudad. Por segundo año considerando el 2016, el fin de semana recién pasado, nos han otorgado un sueño que es coronarse campeón de la serie de oro del Rugby. Esto no es casualidad, Weichafe ha dejado atrás a equipos como la Universidad de Talca y, La universidad Católica del Maule que no han sido capaces de ganarle a nuestro equipo. Somos motivo de orgullo, porque somos capital del Rugby”, indicó.

En la ocasión el edil Mario Meza fue acompañado por Jorge Cuevas, quien representó al concejo municipal de la comuna.