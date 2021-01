Nacional 23-01-2021

Corregir, suprimir y un nuevo proyecto: El camino de la Ley de Migración tras el fallo del Tribunal Constitucional





Una corrección de la norma ya aprobada es lo que deberá hacer el Congreso luego de que el Tribunal Constitucional acogiera de forma parcial el requerimiento presentado por el Frente Amplio y el Partido Comunista a la Ley de Migración y Extranjería impulsada por el Gobierno. Con esto, si el Ejecutivo quisiera insistir con otra redacción en alguno de los puntos declarados inconstitucionales, debería presentar un nuevo proyecto sobre la materia. Entre las consideraciones hechas por el órgano -según informó El Mercurio- está haber declarado inconstitucional la exigencia de una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno a nacionales de un país en particular.

Los magistrados definieron en este punto, que los países a los que se les someterá a esta exigencia, deberá quedar fijado mediante Decreto Supremo firmado por los ministros de Relaciones Exteriores e Interior. Según definió el TC tampoco se podrá prohibir la contratación con el Estado a empleadores sancionados por emplear reincidentemente a extranjeros sin autorización para trabajar (sin permiso de residencia). También es inconstitucional la expulsión de menores no acompañados, aunque sí pueden ser sujetos de retorno asistido; la privación de libertad por más de 48 horas de un expulsado; que la pérdida de la categoría migratoria de residente ponga término al período de avecindamiento y que aquellos extranjeros presos que califiquen para libertad condicional, serán expulsados del territorio. Todos los puntos, si bien aún no se conoce el detalle de la sentencia, se basan en la vulneración del principio de igualdad ante la ley por la vía de una discriminación arbitraria.