Opinión 13-05-2018

Corrupción, el incontrovertido camino hacia la distopía

¡UF! ¡Qué palabra más rara, qué querrá decir!

Distopía es el término opuesto a utopía. Como tal, describe un tipo de mundo imaginario indeseable, invivible y frustrante.

Recreado muchas veces en la literatura o el cine, pero que en varias partes del mundo ya se está viviendo, sea por las guerras, violencia, dictaduras, control de conductas y datos personales, manejo de la economía y de la información y medios de comunicación, abuso de poder, impunidad de parte de la justicia, delincuencia, drogadicción, violaciones sexuales, crímenes y……la peor de todas que corroe a la sociedad en todos sus estratos y estamentos ¡La corrupción!

Entre las obras de ficción distópica tenemos: “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, “La Granja de los animales” y “1984” de George Orwell y “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury como las obras fundacionales del género distópico. Si bien existieron obras catalogadas como distópicas con anterioridad destacando “Nosotros” de Zamiatin (1924) y la película “Metrópolis” basada en una novela del mismo nombre de Thea von Harbou de 1926.

La mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencia de las tendencias sociales actuales y que llevan a situaciones totalmente indeseables. Surgen como obras de advertencia, o como sátiras, que muestran finales apocalípticos, donde guardan mucha relación con la época y el contexto sociopolítico en que se conciben con la crisis de valores morales y éticos de las sociedades humanas.

Estamos siendo actores y testigos que, a través de la corrupción omnipresente, es la misma humanidad la que se está destruyendo a sí misma, y que socava la cultura de los Derechos Humanos y sus estructuras públicas y privadas, y que ponen en cuestión la noción misma de lo humano, construyendo modos de dominación económica sobre lo político, fundamentalismos religiosos sobre el libre pensar, a justificar renuncias democráticas, racismos y discriminaciones sobre los derechos de las personas y fundar así un antihumanismo, con ecos de un pasado reconocible.

En el caso de nuestro país, nos hemos jactado en no ser un país corrupto, ya que siempre habíamos estado en un bajo nivel comparado con América Latina, pero vemos con angustia que la corrupción está presente y se ha hecho visible ocupando los titulares y reportajes de los medios y la crítica y pérdida de confianza ciudadana que lleva a sectores al robo como un modo de hacer justicia por su propia mano como justificación a la corrupción e impunidad.

Estamos tomando conciencia que la corrupción viola los valores éticos fundamentales de la sociedad, con el objeto de enriquecerse con dinero ajeno que pertenece a todos, y/o también para obtener poder político, económico o espiritual sobre la sociedad que ellos quieren dominar.

Esta situación no es nueva y no es nuevo también que el poder económico ejerza una influencia o presión indebida sobre el poder político con el financiamiento de las campañas y las prebendas que puede obtener de este ilícito.

Además viene a agravar esta situación, el hecho que la ciudadanía elija a candidatos a los diferentes sillones que ofrece el sistema electoral que han tenido problemas con la justicia, ya sea por robos, fraudes, coimas, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, debilitando aún más las cualidades de ética que debe tener cualquiera estructura política de un país, y que más temprano que tarde acarreará serios problemas, como los que han tenido los gobiernos de Perú, Brasil, Venezuela, México y Colombia que aún vive prácticamente en una larga guerra civil, con miles de muertos a su haber, por nombrar a los países más cercanos, transitando en forma acelerada al caos y a la distopía por la corrupción y el narcotráfico.

¡Chile! Nuestro país que nos creíamos ajeno a la corrupción hasta que reventaron los casos: Penta, Caval, SQM, Karadima, Sernapesca, colusión de las farmacias, del papel confort, milicogate, la cutufa, los negocios piramidales, los casos Mirages en la FACH, tanques leopard en el Ejército y fragatas en la Armada, los pinocheques en el caso Valmoral, las platas ocultas de Pinochet en el banco Riggs, el perdonazo del SII por 112 millones de dólares a Johnson, Mop Gate, Inverlink, la estafa de las bajas pensiones, las ganancias millonarias de las Isapres, la sobre oferta de carreras universitarias no acreditadas de parte de universidades privadas que provocan el endeudamiento y frustración de miles de jóvenes y familias chilenas, la ANFP de Sergio Jadue, el Señor de los Anillos que involucra a un ex comandante en jefe del Ejército, nepotismo (contratación por autoridades de familiares en servicios públicos con altos sueldos) y tantos casos más que ya casi es imposible tener en cuentas como los casos de manipulación de listas de esperas de pacientes en hospitales públicos, sobornos, cohechos, el gran robo del siglo por desvíos de dinero en Carabineros, malversación y gastos de dinero sin justificar en diferentes Municipalidades, como por ejemplo las de Viña del Mar y La Florida, a los que hay que sumar fraudes, elusión y evasión de impuestos generalizados de menor connotación, sin embargo, analizando nuestra historia no contada en los libros, la corrupción ha estado siempre presente en nuestra patria.

¿Qué nos falta a nosotros para vivir este mundo invivible gracias a la corrupción?

No sólo los casos de corrupción son por causa de apropiación de dineros indebidos, sino tenemos la corrupción moral, los maltratos y abusos de menores, como por ejemplo el caso Sename, violaciones sexuales generalizadas de menores, ya sea por el tío del transporte escolar, su abuelo, el padrastro de turno, el curita o pastor, el familiar cercano o el depravado suelto que busca a su víctima. Las violaciones de mujeres, el abuso de poder patronal con resultado de violación, el maltrato y asesinatos a homosexuales, la discriminación racial y explotación de inmigrantes, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y drogadicción que destruyen matrimonios y familias, etc.

Ya no es necesario, para tomar el poder total de un país, un golpe de Estado, sino que controlar el Tribunal Constitucional, los fiscales, los jueces, los congresistas, los medios de comunicación como la televisión y prensa, que avalen la impunidad y la corrupción moral, política y económica y mantener así a un pueblo ignorante de la verdad y poder de reacción frente a lo que está pasando.

Tal vez, Ud., querido lector esté dudando de que pronto podamos caer en un mundo indeseable, invivible y frustrante como es la corrupción que nos lleva al caos y a la Distopía, la cual está más cerca que la Utopía, que se nos aleja cada vez más de tener un país digno, justo, bueno y verdadero, a la luz de los malos ejemplos y experiencias sociales que ya estamos viviendo.

Detener esto comienza por cada uno de nosotros juramentándose: “yo no soy corrupto, no acepto la corrupción, no la tolero y la combatiré en todos sus campos”.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista