Policial 26-09-2018

Corte Alemana rechaza que ex médico de Colonia Dignidad cumpla su pena en la cárcel

El ex médico de Colonia Dignidad Harmut Hopp, condenado en Chile por su complicidad en las violaciones a menores ocurridas al interior del enclave, no deberá entrar a la cárcel para cumplir su pena en Alemania.

Hopp, considerado el brazo derecho de Paul Schäfer, fue condenado en 2011 a cinco años de cárcel por abusos sexuales a menores, pero huyó a Alemania antes de que la sentencia fuera en firme. La justicia chilena reclamó en 2013 la extradición de Hopp, pero la petición fue denegada por las autoridades alemanas ya que ese país no entrega a sus ciudadanos a otros países.

La decisión de la justicia alemana sigue al recurso presentado por su defensa contra una sentencia de una instancia inferior, según la cual Hopp debía cumplir en Alemania la condena a prisión que le fue dictada en Chile.

La Audiencia de Düsseldorf consideró, sin embargo, que no está probado que los cargos en los que se fundamentó esa condena hubieran derivado asimismo en una pena de cárcel, en caso de haber sido juzgado en Alemania.

"No se ha podido comprobar ninguna acción concreta" que lleve a fundamentar “el delito de complicidad con los actos de Schäfer", determina esa corte, según el comunicado emitido.

De acuerdo con esa argumentación, Hopp no se encargó ni de la selección de los niños que eran sometidos a tales abusos ni los entregó a Schäfer ni se ocupaba de la dirección del internado.