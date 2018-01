Nacional 28-01-2018

Corte de Apelaciones de Iquique sobresee a ex obispo Órdenes acusado por presuntos abusos

Cinco años duró la investigación prolongada contra el ex obispo de Iquique Marco Antonio Órdenes Fernández, quien fue sobreseído ayer del delito de estupro. La primera sala del tribunal —integrada por los ministros Rafael Corvalán y Frederick Roco, más el abogado integrante Hans Mundaca— ratificó en fallo unánime la resolución del ministro de fuero Pedro Güiza, quien resolvió el sobreseimiento de la causa. “No existen presunciones que permitan verificar la ocurrencia de los hechos denunciados en diciembre de 2008”, afirma el fallo. Así también, en la resolución de primera instancia, el ministro Güiza estableció que “habiéndose agotado las diligencias para establecer tales hechos, lo que procede es dictar el sobreseimiento definitivo”. El caso del ex obispo Órdenes trascendió en octubre de 2012, cuando la Iglesia confirmó que la Nunciatura había recibido una denuncia sobre dos presuntos abusos sexuales. Entonces se supo que el Ministerio Público indagaba los hechos hace tres años, desde 2009. Órdenes renunció al cargo “para no afectar al resto de la comunidad” y, en paralelo, el Vaticano abrió una investigación canónica en contra del religioso, la cual hasta ahora no ha comunicado resultado alguno.acusado-por-presuntosabusos.