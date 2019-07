Nacional 04-07-2019

Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó restituir a trabajador municipal despedido

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó el reintegro del periodista Felipe Chávez a sus funciones en el área de comunicaciones del departamento de Salud municipal tras ser despedido y no renovar injustificadamente su contrato, según consta en el fallo que dictaminó el tribunal de alzada.

Chávez fue desvinculado en marzo tras permanecer seis años en el cargo, sufriendo "una fuerte depresión producto del fallecimiento de mi madre, la persona mas importante en mi vida".

"Al consultar por mi situación me dijeron que había sido mal evaluado en mi desempeño en una comisión de servicio en la alcaldía y fui desvinculado en marzo de este año", relató.

El profesional culpó de lo ocurrido al actual jefe de comunicaciones de la municipalidad, Marcelo Wilson, indicando que sintió "acoso de manera bien particular del jefe de comunicaciones, Marcelo Wilson, quien de manera bien matonesca intentó establecer jerarquía".

El director de la Disam, Miguel Aravena, respondió respecto del tema "de esto se encarga el departamento jurídico, porque aún hay litigios pendientes".