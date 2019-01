Nacional 06-01-2019

Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección que solicitaba a Canal 13 eliminar polémico reportaje del Liceo 1

El escrito había sido presentado por la Defensora de la Niñez, quien exigía además a la señal privada ofrecer disculpas públicas a las estudiantes que estaban siendo supuestamente adoctrinadas por el FPMR.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en favor de las estudiantes del Liceo N°1 Javiera Carrera en contra de Canal 13, por el polémico reportaje en que acusaba un supuesto adoctrinamiento por parte de algunos apoderados del recinto relacionados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). En el escrito, la abogada solicitaba además a la señal privada ofrecer disculpas públicas, ya que a su juicio se "estigmatizó" a las adolescentes del establecimiento público.

A juicio de la segunda Sala de la Corte, el canal "no ha hecho otra cosa más que informar de determinados hechos, derecho este, el de informar, garantizado en la Constitución Política". Además señala que en la misma Carta Fundamental se garantiza el derecho a publicar noticias "sin censura previa" Así también se declara que el material audiovisual debe permanecer en internet, ya que se refiere a "hechos de interés público" establecido en la Ley de Prensa. De este modo, según la Corte de Apelaciones de Santiago, si se acoge el recurso presentado por Muñoz se impediría "la libertad de expresión, la libertad de prensa, a censurar a los medios de prensa, lo que parece un despropósito". Además, con la información disponible no se puede señalar que la información revelada en el reportaje "es verdadera o falsa". Al mismo tiempo la Segunda Sala resalta que en el material audiovisual elaborado por Canal 13 "no se indica nombre alguno, ni se muestra el rostro de las jóvenes".