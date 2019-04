Nacional 28-04-2019

Corte de Punta Arenas detiene comienzo de faena de salmonera en el Canal Beagle

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible un recurso de protección presentado por los habitantes de Puerto Williams y la Fundación Greenpeace en contra de la Pesquera Cabo Pilar S.A, titular de cuatro concesiones de salmonicultura otorgadas en 2005 en la austral localidad.

Según los recurrentes, se incurrió “en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que se ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”.

El tribunal dio lugar a la orden de no innovar, lo que implica que la empresa adquirida por Nova Austral, deberá detener las faenas en el Canal Beagle hasta que no se resuelva el fondo de la acción judicial.

"Esta es una gestión en común. Creo que habla muy bien del trabajo que se está realizando en conjunto entre la comunidad, municipalidad y asesores externos. Pero ahora no hay que bajar los brazos y mantener la lucha abierta", manifestó a El Mostrador el alcalde Patricio Fernández.

Hace unas semanas, durante su visita a la capital de la Región de Magallanes, los Reyes de Noruega fueron encarados en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, por un grupo de personas que se opone al proyecto.