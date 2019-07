Nacional 27-07-2019

Corte de Santiago confirma sanción de casi $20 millones impuesta a Mega por emitir noticia no veraz el 8M

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó de forma unánime una resolución del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que multa con 400 UTM ($19.438.000 según el valor de mayo) al canal Mega por difundir una noticia poco veraz.

Esta sanción fue aplicada luego de que el programa "Ahora Noticias Tarde" emitiera el pasado 8 de marzo, en el marco del día de la mujer, imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, que supuestamente correspondían a ese día. No obstante, al poco tiempo de la transmisión, un usuario de redes sociales demostró que en realidad no había ningún conflicto en el lugar. Miles de personas denunciaron al canal ante el CNTV. Luego de que el Consejo estableciera el monto de la multa, la estación del grupo Bethia apeló ante la Corte de Santiago postulando que la multa debía ser menor a la impuesta. El fallo dictado por la Sexta Sala del tribunal de alzada consigna lo siguiente: "Que se comparten los fundamentos que sustentan la decisión que se revisa, y teniendo en consideración que la cuantía de la multa impuesta resulta proporcional a la gravedad de la infracción constatada, pues de forma deliberada se transmitió una noticia o información no veraz, se confirma la resolución apelada contenida en el Oficio Ordinario N°753, dictado con fecha 8 de mayo de 2019 por el Consejo Nacional de Televisión". A principios de mayo, en el CNTV, se acordó de manera unánime rechazar los descargos del canal de televisión, los que incluían que "de ningún modo mintió, faltó a la verdad o buscó desinformar a la ciudadanía" con la nota. También indicaron que fue el editor de prensa quien cometió el error de "validar un video obtenido de internet, dando por cierto que se trataba de imágenes reales de los sucesos".