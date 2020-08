Policial 07-08-2020

Corte de Talca acoge recurso de amparo y ordena dejar sin efecto expulsión de familia venezolana



La Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de amparo deducido en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y ordenó dejar sin efecto el decreto de expulsión del país a los amparados Nerio Enrique González Higuera y Sarai Katherine Perche Ferrebus y su hijo menor de edad.

En fallo unánime (causa rol 149-2020), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Olga Morales, el ministro Moisés Muñoz y el abogado(i) Guillermo Monsalve– estableció el actuar ilegal de la parte recurrida, por lo que ordenó dejar sin efecto los decretos de expulsión del grupo familiar venezolano.

La resolución agrega: "Que de un simple análisis de las Resoluciones Administrativas impugnadas se advierta la carencia de toda motivación, en atención a que no se precisan razones fundadas por las cuales se desestima la solicitud del clan familiar al que pertenecen los recurrentes, salvo el de señalar que no contaban con visto bueno de turismo, exigencia legal que sólo comenzó a regir en el Territorio Nacional a partir del 22 de junio del año pasado, en circunstancia que el ingreso a la República de Chile de todos los integrantes, del cual los recurrentes forman una sola familia, fue anterior a esa fecha y, por ende, no les resulta aplicable la normativa que a este respecto contempla el Decreto N° 42.386 emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 2019, que estableció como requisito para el ingreso al país de todo ciudadano venezolano, con fines de recreo, deportivos, religiosos u otros similares, la obtención de Visa Consular de Turismo Simple, con derecho a ingreso y permanencia en Chile, en tal calidad, por un período máximo de 90 días. El propio Decreto expresamente señala en su acápite final, que lo dispuesto allí comenzaría a regir a contar de la total tramitación de dicho decreto, el cual debe entenderse afinado con la publicación oficial precitada".