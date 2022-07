Policial 22-07-2022

Corte de Talca confirma fallo que condenó a 7 años y 183 días de presidio a autor de robo en lugar habitado en Parral



La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y ratificó la sentencia que condenó a Mauricio Alejandro Morales Landaeta a la pena de 7 años y 183 días de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de robo en lugar habitado. Ilícito perpetrado en mayo del año pasado, en la comuna de Parral.

En fallo unánime (causa rol 581-2022), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, Álvaro Saavedra Sepúlveda y el abogado (i) Robert Morrison Munro– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes.

“Que revisada la sentencia impugnada, en su considerado décimo, después de la exhaustiva exposición que se hace de la prueba, los sentenciadores concluyen: ‘(...) ponderar la prueba producida en juicio conforme lo dispone el artículo 297 del Código referido‘, adquieren, ‘más allá de toda duda razonable, la siguiente convicción’, pormenorizando el hecho acreditado. En el razonamiento 11°, lo inician diciendo ‘los hechos establecidos por el tribunal, señalados en el considerando décimo precedente, se sustentan con las siguientes probanzas (...)’, expresando como acreditan cada una de las circunstancias del hecho establecido”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que así las cosas, no se divisa como el fallo cuestionado habría infringido el principio de la razón suficiente, toda vez que el análisis y ponderación de la prueba que hacen los juzgadores a quo no está sustentada en una fundamentación aparente como lo dice el recurrente y que no realiza la evaluación de ningún medio de prueba que resulte idóneo para acreditar la participación del imputado en el delito de robo”.