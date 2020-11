Policial 29-11-2020

Corte de Talca confirma lugar de cumplimiento de prisión preventiva de ex carabinero imputado por femicidio en Linares



La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de Linares que decretó la medida cautelar de prisión preventiva de Gary Valenzuela Ramos, imputado por el delito de femicidio de la carabinera Norma Vásquez y ordenar su ingreso al Centro Penitenciario de Cauquenes.

En fallo unánime (causa rol 266-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Olga Morales Medina, el fiscal judicial Óscar Lorca Ferraro y el abogado (i) Robert Morrison Munro– desestimó la acción constitucional deducida, por considerar que la juez recurrida actuó obrado dentro del ámbito de sus atribuciones y del marco legal.

"Que, evacuó informe la magistrada recurrida, quien en lo referente a la decisión de ordenar el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes y no a un establecimiento de Carabineros de Chile, indicó que –tal como refiere el recurrente– la Fiscalía argumentó que el 17 de julio pasado comenzó un sumario administrativo en contra del ahora amparado, que significó su baja temporal y que el día anterior a la audiencia de formalización se le notificó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario la toma de razón del decreto que determina su remoción definitiva del Cuerpo de Carabineros, por lo que a la fecha de ocurridos los hechos él estaba suspendido y dado de baja, faltando solamente el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría", plantea el fallo.

La resolución agrega: "Que del mérito de los antecedentes allegados a estos autos, se desprende que la juez recurrida ha obrado dentro del ámbito de sus atribuciones y del marco legal, decretando la prisión preventiva del imputado en base a los hechos que fueron expuesto en la respectiva audiencia de control de detención, privación de libertad que, por lo demás, no ha sido cuestionada por el recurrente de amparo. En consecuencia, no constando que el amparado se encuentre en algunos de los supuestos de privación, perturbación o amenaza de su libertad personal o seguridad individual en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el presente recurso será rechazado".