Policial 02-12-2018

Corte de Talca declara de interés público capítulo de “En su propia trampa” sobre falso doctor en Linares

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de protección presentado en contra de Canal 13 S.A. interpuesto por la representante de Jorge Bravo Arellano, acción judicial interpuesta por considerar ilegal y arbitrario la emisión de un capítulo del programa "En su Propia Trampa", la cual habría amenazado, perturbando y privado del legítimo ejercicio de garantías constitucionales.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada maulino –integrada por la ministra Olga Morales, el fiscal judicial Óscar Lorca y el abogado (i) Pedro Albornoz- no acogió el recurso, tras establecer que no existió ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de los recurridos.

"De esta forma, a juicio de esta Corte, la actuación del equipo periodístico de la recurrida Canal 13 S.A. se encuentra comprendida dentro del ejercicio legítimo de la libertad de informar y emitir opinión sin censura previa que consagra el N° 12 artículo 19 de la Carta fundamental, desde el momento en que los hechos que se reseñan en el recurso y a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores revisten un natural interés o relevancia públicos. En este mismo sentido, la cobertura informativa prestada por la estación de televisión recurrida se encuentra amparada en el artículo 1° de la Ley N° 19.773, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, que reconoce la libertad para emitir opinión e informar sin censura previa, y en consecuencia no tienen el carácter de ilegal que le atribuye el recurrente".

La resolución agrega que "el artículo 30 de la Ley N° 19.733, antes citada, señala que son de interés público, para los efectos de dicho artículo, las situaciones – entre otras – siguientes: "b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real; c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso; f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos".

Agrega que, las imputaciones injuriosas que el recurrente atribuye al periodista Emilio Sutherland no han sido acreditadas en el procedimiento, por lo que no es posible considerarlas para los efectos de acoger el presente recurso de protección.