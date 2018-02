Política 21-02-2018

Corte Suprema asegura que no fue vulnerado el derecho de honra de la Machi Linconao

Este martes la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por la machi Francisca Linconao en contra del fisco, por la presunta vulneración al derecho a la honra en diligencia de allanamiento y detención en proceso, en el cual, finalmente, fue absuelta, informó el Poder Judicial a través de su página web.

La Tercera Sala del máximo tribunal desestimó la demanda al considerar que "no hubo vulneración al derecho a la honra de la demandante durante allanamiento y detención en 2013".

"La sentencia impugnada revocó el fallo de primer grado que acogía parcialmente la demanda, estableciendo, en sus considerandos quinto y sexto, la insuficiencia de elementos de prueba que permitan tener por acreditado el hecho ilícito sobre el que la demandante construye su demanda", sostiene el fallo.



El texto agrega: "por un lado, no se puede ponderar aquella prueba que no fue incorporada legalmente al procedimiento en ninguna de sus instancias, como ocurre con la prueba documental, mientras que de otro, tampoco los testimonios de los que se vale la actora para fundamentar su pretensión, resultan ser bastantes para tal propósito, al existir contradicciones entre aquellos testigos que aseveran haber presenciado los hechos y así también por tomar noticia de los mismos a través de lo divulgado en los medios de comunicación".



La resolución concluye señalando que los funcionarios a cargo del procedimiento policial actuaron de manera correcta, "sin despojarle de su vestimenta e indumentaria que, por lo demás, no era la distintiva de una machi, permitiendo incluso que le fuese proporcionado un atuendo por las mujeres presentes en el lugar consistente en un manto morado".