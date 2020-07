Policial 19-07-2020

Corte Suprema mantiene fallo que condenó a Hospital de Linares por negligente atención de parto

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo presentado en contra de la sentencia que condenó al Hospital Carlos Ibáñez del Campo de Linares a pagar una indemnización total de $110.000.000 (ciento diez millones de pesos) por la mala atención de parto bridada a la demandante, que derivó en la muerte de su hijo recién nacido, en abril de 2014.

En el fallo (causa rol 16.340-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Aránguiz, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Mario Gómez y la abogada integrante Leonor Etcheberry– rechazó el recurso, tras establecer que no procede modificar los hechos establecidos por el tribunal de fondo y que sustentan la falta de servicio del centro asistencial al retardar el parto y dejar gasas en el interior del cuerpo de la paciente.

Entre otros aspectos, la Corte Suprema indica que: "Que los jueces del fondo dieron por establecidos como hechos de la causa, en lo que interesa al recurso en estudio, que la falta de servicio alegada por la actora se encuentra suficientemente demostrada, desde que el monitor de latidos cardiofetales aplicado a la demandante no estaba funcionando en condiciones óptimas; que dicha circunstancia impidió detectar a tiempo la baja en los latidos cardíacos de su hijo y que, por ende, no permitió actuar a tiempo para evitar su fallecimiento; que después de la atención recibida por la actora en el Hospital de Linares quedaron gasas en el interior de su vagina y que esta última conducta le causó dolores y mal olor, existiendo, en consecuencia, un vínculo causal entre dicha omisión y los padecimientos físicos ocasionados a la demandante", sostiene el fallo.

Para el máximo tribunal: "Al revés de lo aseverado, se descartan esas circunstancias en las motivaciones décima octava, décima novena y vigésima cuarta del fallo de primera instancia, en las que se determinaron, como hechos inamovibles para esta Corte, que los profesionales que atendieron a la demandante y a su hijo no actuaron conforme a la lex artis médica y que existe un vínculo causal entre los daños causados a la parte demandante y el proceder negligente de los funcionarios del Hospital de Linares que intervinieron en la especie".