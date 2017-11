Política 01-11-2017

Corte Suprema ordena facilitar que presos de cinco ciudades puedan votar en noviembre

La Corte Suprema ordenó a Gendarmería y al Servicio Electoral (Servel) establecer las medias y mecanismos necesarios para que internos de los penales de Arica, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas puedan ejercer su derecho a sufragio.

En fallos unánimes, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió las acciones cautelares presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDh), tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de los organismos recurridos al denegar el derecho a sufragio de los reclusos.

"Se desprende que corresponde a Gendarmería velar de manera activa porque se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia, debiendo tener en consideración al efecto no sólo la normativa interna, sino que también las disposiciones internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento legal", señaló.

"Como se aprecia –continúa–, las disposiciones antes referidas consideran el derecho a sufragio como un derecho ciudadano, que debe ser garantizado en su ejercicio por el Estado y si bien puede estar sujeto a eventuales restricciones, éstas no pueden extenderse más allá de las señaladas en el respectivo instrumento, quedando excluida la privación de libertad como medida cautelar, o cuando la condena no lleva aparejada la pérdida del derecho a sufragio, como ocurre en el presente caso", agregó.