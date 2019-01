Política 08-01-2019

Corte Suprema ratifica posición del CPLT y ordena entregar información de compra de 278 camiones del Ejército

Tras un año y medio de que se acogiera el amparo por la denegación a la solicitud de acceso a la información sobre la adquisición de 278 camiones Mercedes Benz realizada por el Ejército de Chile a Kaufmann y el paso por la Corte de Apelaciones, finalmente la Corte Suprema de Justicia ratificó en dos fallos, la posición del Consejo para la Transparencia que buscaba, precisamente, la entrega de dicha información.

El fallo viene a ratificar la publicidad y entrega del contrato de compraventa, al desechar la causal de reserva relativa a la afectación de la “Seguridad de la Nación”, por no haber sido invocada oportunamente, y también al desestimar la afectación de derechos comerciales y económicos sobre el contenido completo del contrato.

La decisión sólo modifica parcialmente la decisión del Consejo al extender el principio de divisibilidad y tarjado o supresión de datos en dos acápites en particular respecto de toda mención o especificación de cualquier modificación o alteración realizada a los vehículos, no contenida en la oferta que la empresa realiza al público general; y el desglose del valor cobrado al Ejercito de Chile con motivo de estas variaciones, pero entregando el precio unitario de cada camión.

Cabe recordar que los camiones fueron presentados oficialmente por el Ejército anunciando que serían empleados en operaciones internas de la institución así como en labores de apoyo del sistema de protección civil.