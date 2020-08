Nacional 12-08-2020

Corte Suprema revocó fallo que permitía a jubilado retirar todos los fondos de su AFP en Talca



La Corte Suprema revirtió el fallo que dictó la Corte de Apelaciones de Talca en marzo pasado y que permitía que el cotizante José González retirará la totalidad de sus fondos de pensiones desde la AFP Provida.

El inédito fallo del tribunal de alzada fue desestimado por el la instancia superior que acogió la presentación de AFP Provida por considerar que "la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de las entidades administradoras, situación que obsta al éxito del recurso".

El abogado del jubilado José González, que también es su hijo de igual nombre, aseguró que recurrirán a instancias internacionales debido a que consideran que el fallo solo se basó en el recurso de una parte, en este caso la AFP.

"La Corte Suprema no recogió nuestros argumentos, solo los de las AFP y no nos dice si hubo vulneración del derecho de propiedad. Nos dice que la AFP actúo conforme a lo que dice el Decreto Ley 3.500 y cae en lo que se llama ultra petita", dijo a Cooperativa Regiones el abogado.

El jurista agregó que "por eso recurriremos a instancias internacionales de la Corte Interamericana a través de una N.O.P.I como llamamos nosotros, que es una Nulidad de Orden Público Internacional".

Jubilado

José González, de 69 años y jubilado de la AFP, tiene problemas de salud e incapacidad de trabajar debido a un accidente laboral en la construcción que lo dejó con la visión reducida, por lo que solicitó el retiro de la totalidad de sus fondos, que alcanzan los 23 millones de pesos.

"Yo esperaba esto. Sé cómo actúan los jueces y las AFP. Fíjese que ahora he perdido más de dos millones de pesos por el estallido social y la pandemia. Ellos sí nos pueden quitar a nosotros. Ahora espero que Provida al menos me dé el 10 por ciento que pedí para algunos exámenes", dijo el jubilado.

El recurso ante la Corte Interamericana será presentada por el abogado José González, durante la mañana del miércoles, para solicitar la anulación del fallo de la Corte Suprema a favor de la AFP Provida que impide el retiro de la totalidad de los fondos por parte de un jubilado en Talca.